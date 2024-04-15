Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Ракету-носитель «Старт-1М» решили создавать на базе МБР «Тополь-М»
Конверсионная ракета-носитель (РН) легкого класса «Старт-1М» создается в Московском институте теплотехники (МИТ) на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М»,сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Как сообщил источник ТАСС, ракета-носитель «Старт-1М» разрабатывается в МИТ на базе МБР «Тополь-М», ее предполагается запускать с мобильной пусковой установки.
Он добавил, что «Старт-1М» создают без радикальных изменений в конструкции, но эта ракета будет стартовать по траектории, отличной от траекторий РН «Старт-1», и в нее будут внесены определенные доработки.
Ранее источник в ОПК сообщил, что в 2024 году РВСН полностью прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».