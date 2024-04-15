Ракету-носитель «Старт-1М» решили создавать на базе МБР «Тополь-М»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, ракета-носитель «Старт-1М» разрабатывается в МИТ на базе МБР «Тополь-М», ее предполагается запускать с мобильной пусковой установки.

Он добавил, что «Старт-1М» создают без радикальных изменений в конструкции, но эта ракета будет стартовать по траектории, отличной от траекторий РН «Старт-1», и в нее будут внесены определенные доработки.

Ранее источник в ОПК сообщил, что в 2024 году РВСН полностью прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».