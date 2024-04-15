Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Кремль анонсировал встречи Путина с главами Астраханской и Волгоградской областей
Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи проведет встречи с губернаторами Астраханской и Волгоградской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что у российского лидера сегодня довольно спокойный рабочий день, он работает из Кремля. Глава государства проводит внутренние встречи и совещания, передает ТАСС.
Путин пообщается с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.
Песков подчеркнул, что это два важных региона. Руководители обсудят с президентом все региональные дела.