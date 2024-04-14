Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
CNN: Израиль пообещал ответить на атаку Ирана
Израиль планирует ответить на атаку со стороны Ирана, сообщили СМИ.
Как пишет CNN со ссылкой на израильского чиновника, все варианты ответа будут более подробно обсуждаться в воскресенье на заседании военного кабинета министров Израиля, передает ТАСС.
Ранее представитель Армии Израиля подполковник Питер Лернер заявил, что в воскресенье правительство соберется и примет решение об ответном ударе Израиля.
В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти предупредили соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до начала.
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».