CNN: Израиль пообещал ответить на атаку Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет CNN со ссылкой на израильского чиновника, все варианты ответа будут более подробно обсуждаться в воскресенье на заседании военного кабинета министров Израиля, передает ТАСС.

Ранее представитель Армии Израиля подполковник Питер Лернер заявил, что в воскресенье правительство соберется и примет решение об ответном ударе Израиля.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти предупредили соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до начала.

Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».