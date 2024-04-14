Иран оповестил соседние страны об атаке на Израиль за 72 часа

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал министр, соседние государства были проинформированы о начале нападения на Израиль за 72 часа, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

По его словам, Иран не наносил ударов по экономическим или гражданским объектам Израиля, пишет Al Jazeera. Абдоллахиян уточнил, что Иран «нацеливался на взлетные полосы для самолетов F-35».

Он также добавил, что Иран не собирается атаковать американцев или расположенные в регионе базы США, но при условии, что с американских баз, которые находятся в странах региона, не будет нанесен удар по Ирану. В противном случае, добавил министр, Тегерану придется их атаковать.

Ранее Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер.

Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».