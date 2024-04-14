Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Иран оповестил соседние страны об атаке на Израиль за 72 часа
Власти Ирана предупредили соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до начала, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Как указал министр, соседние государства были проинформированы о начале нападения на Израиль за 72 часа, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.
По его словам, Иран не наносил ударов по экономическим или гражданским объектам Израиля, пишет Al Jazeera. Абдоллахиян уточнил, что Иран «нацеливался на взлетные полосы для самолетов F-35».
Он также добавил, что Иран не собирается атаковать американцев или расположенные в регионе базы США, но при условии, что с американских баз, которые находятся в странах региона, не будет нанесен удар по Ирану. В противном случае, добавил министр, Тегерану придется их атаковать.
Ранее Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер.
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».