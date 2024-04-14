Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.0 комментариев
Захарова: Россия хочет перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну
Россия из-за позиции Швейцарии по антироссийским санкциям вынуждена перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что из-за «откровенно недружественного курса Швейцарии в отношении России, включая присоединение к антироссийским санкциям», РФ вынуждена перевести «в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий в другую страну», передает ТАСС.
По словам дипломата, на роль новой площадки для переговоров «по праву претендуют несколько государств, причем некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию».
«Не хотелось бы предвосхищать результаты консультаций с зарубежными партнерами», – добавила Захарова, подчеркнув, что Россия намерена «продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы».
Ранее вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье заявил, что финансовые санкции Швейцарии против России оказались стратегической ошибкой.