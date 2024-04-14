Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
АТОР: Десятки организованных туристов из России могут находиться в Иране
Десятки организованных туристов из России могут находиться в Иране, также там есть небольшое количество самостоятельных путешественников, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как сообщили в ведомстве, сейчас в Иране в экскурсионных турах находится небольшое количество организованных и самостоятельных туристов из России, из общее количество уточняется, передает ТАСС.
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».