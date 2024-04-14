Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 2 см

Впервые с начала паводка снизился уровень воды в реке Урал у Оренбурга

Tекст: Антон Антонов

Администрация Оренбургского района сообщала, что в течение десяти часов уровень воды оставался на отметке 1187 см. Власти сообщили об этом в 06.00 (04.00 мск).

Как сообщил Ситников, по данным на 08.00 (06.00 мск) уровень воды опустился до отметки 1185 см, передает ТАСС.

Напомним, накануне вечером сообщалось, что уровень воды в Орске уменьшился до 699 см.