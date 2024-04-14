Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 2 см
Впервые с начала паводка снизился уровень воды в реке Урал у Оренбурга
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга находится на отметке 1185 см, он снизился впервые с начала паводка, сообщил руководитель пресс-службы главка МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.
Администрация Оренбургского района сообщала, что в течение десяти часов уровень воды оставался на отметке 1187 см. Власти сообщили об этом в 06.00 (04.00 мск).
Как сообщил Ситников, по данным на 08.00 (06.00 мск) уровень воды опустился до отметки 1185 см, передает ТАСС.
Напомним, накануне вечером сообщалось, что уровень воды в Орске уменьшился до 699 см.