Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО
Подвыпивший Галкин «поздравил» израильскую ПВО с иранской атакой
Иноагент Максим Галкин*, обращаясь к израильским ПВО в связи с иранской атакой, сказал: «Мазаль тов» – эта фраза на иврите используется для поздравления.
Галкин* с виски в руках пояснил, что «удалил предыдущее видео» в соцсетях, потому что «перепутал» слова и сказал в нем «мазаль тов» вместо «беацлаха» (пожелание удачи). Он предположил, что «лишнего виски выпил».
Напомним, Галкин уехал в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. В ночь с субботы на воскресенье Иран в ответ на удар Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске, атаковал Израиль дронами и ракетами.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом