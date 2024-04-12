  • Новость часаМассовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России выгодна формула «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    37 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    47 комментариев
    12 апреля 2024, 23:54 • Новости дня

    Экс-аналитик Пентагона: Западная помощь Киеву привела к расколу в НАТО

    Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что западная помощь Киеву привела к расколу в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик Пентагона, подполковник в отставке Карен Квятковски заявила о расколе в рядах НАТО из-за военной помощи Украине.

    «Западная помощь привела к расколу в НАТО. Это повысило риск эскалации и заставило замолчать здравомыслящие и миролюбивые голоса», – сказала  Квятковски на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией для обсуждения западных поставок вооружений Киеву, передает ТАСС

    Она отметила, что большинство стран не поддерживает продолжение боевых действий на Украине.

    «США и НАТО смотрят на истекающую кровью Украину и говорят, что ей нужно сражаться ожесточеннее, умирать более храбро. Никто на Украине и в большинстве своем в мире не считает, что это хороший совет, поскольку он не работает», – констатировала экс-аналитик Пентагона.

    Ранее сообщалось, что политики в Вашингтоне схлестнулись в споре, что является истинной причиной конфликта на Украине – «агрессивные устремления России» или расширение НАТО на восток. При этом шеф Пентагона Ллойд Остин играет за команду, отстаивающую первую версию.

    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

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    10 апреля 2024, 06:25 • Новости дня
    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»

    Посол Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о подрыве «Северных потоков»

    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов в ответ на заявления США о стремлении не допустить реализации проекта «Арктик СПГ-2» напомнил о теракте в отношении «Северных потоков».

    Комментируя угрозы Госдепа в адрес проекта «Арктик СПГ-2», Антонов заявил в Telegram, что Вашингтон хотел бы «покончить с российским экспортом энергоресурсов». Для этого, по его словам, США уже ввели «бесконечное множество санкций». Так что новые заявления Госдепа «предсказуемы», сказал Антонов. Он подчеркнул, что «русофобы» в Вашингтоне прилагают все возможные усилия «для снижения доходов российского бюджета».

    США заявляют об «энергонезависимости сателлитов», но на деле хотят добиться «конкурентных преимуществ для собственных производителей» и «подсадить» на дорогое американское топливо как союзников, так и Глобальный Юг, заявил посол. Он подчеркнул, что «речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления».

    При этом, отметил Антонов, угрозы США «могут указывать и на куда более безрассудные расчеты». Он указал на теракт в отношении «Северных потоков», который произошел после «неоднократных обещаний» Вашингтона «покончить с российскими подводными трубопроводами». «Расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – сказал он.

    Напомним, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что США пообещали противодействовать новым энергопроектам России. Вашингтон хочет, чтобы «Арктик СПГ-2» «не возобновился».

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    12 апреля 2024, 01:55 • Новости дня
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, и на Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины, пишет газета Le Figaro.

    Издание указывает, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году украинские военные вынуждены отступать на оборонительные позиции, тогда как российская армия оказывает постоянное давление, стремясь прорвать линии противника, передает ТАСС

    Как отмечает газета, смертоносность боев, обусловленная хорошей просматриваемостью поля боя и точностью огня, делает любое наступление трудоемким и способным обернуться большими потерями. В этой ситуации, замедляющей ход конфликта, положение Киева становится все более шатким.

    Le Figaro указывает на недавние слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что Киев проиграет без помощи Вашингтона, и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, выступившего с аналогичным заявлением.

    В разговоре с французскими официальными лицами украинские представители обещают начать контрнаступление в 2025 году, если Париж «поможет Киеву продержаться в текущем году». «Украинцы говорят нам: помогите нам выстоять в 2024 году, и в 2025 мы сможем снова начать наступление», – приводит газета слова французского чиновника, ведущего диалог с украинской стороной.

    По данным Le Figaro, Киев заинтересован в поставках наземных систем «земля-воздух» среднего радиуса действия Mamba (SAMP/T). «Украинцам нужны не столько сами системы, сколько ракеты», – цитирует газета тот же источник. При этом издание указывает, что несмотря на давление со стороны французского правительства, компания MBDA, которая производит используемые с этой системой ракеты Aster 30, не сможет поставить больше снарядов в краткосрочной перспективе. К тому же, продолжает Le Figaro, армия Франции нуждается в них для своих собственных целей.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. По его словам, украинская армия держит оборону из последних сил.

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    10 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией

    В МИД Китая заявили, что не потерпят вмешательства США в сотрудничество Москвы и Пекина

    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит осуждения и вмешательства со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

    Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

    Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях США с Китаем.

    Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

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    10 апреля 2024, 02:59 • Новости дня
    Белый дом собрался запретить ПО «Лаборатории Касперского» в США

    CNN сообщил о планах Белого дома запретить ряд продуктов и услуг «Лаборатории Касперского» в США

    Белый дом собрался запретить ПО «Лаборатории Касперского» в США
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уже в апреле Белый дом может объявить о запрете использования частными компаниями и гражданами США ряда продуктов и услуг «Лаборатории Касперского», сообщили источники.

    Решение находится на стадии доработки. Как указывает CNN, ПО «Лаборатории Касперского» уже запрещено для использования госучреждениями в США, но запрет для частных компаний станет беспрецедентным, передает ТАСС.

    Предполагается, что запрет должен уменьшить риск для критически важной инфраструктуры США. Источники считают, что под запрет может попасть и антивирусное ПО. CNN сообщает, что в мире продукцией «Лаборатории Касперского» пользуются свыше 400 млн человек и 240 тыс. компаний, но неясно, сколько из них находятся в США.

    В 2022 году Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. СМИ сообщали, что Белый дом велел подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского», но в минфине США выразили сомнения в том, что следует делать такой шаг.

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    12 апреля 2024, 11:50 • Новости дня
    Дуда отказал Зеленскому в передаче систем Patriot

    Президент Польши Дуда отказался передать Украине системы Patriot

    Дуда отказал Зеленскому в передаче систем Patriot
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, заявил президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

    Дуда заявил, что Польша в настоящее время фактически не располагает системами Patriot, их установка, по его словам, только началась. «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», – приводит его слова «Коммерсант».

    Комплексы, развернутые на польской территории, принадлежал армии США, объяснил Дуда. Он напомнил также, что соседние с Украиной страны также не обладают системами Patriot.

    Польские власти обсуждают возможность передачи Украине ракет советского производства, добавил глава республики.

    Ранее немецкие СМИ писали, что украинские военные истощили свои запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, установок IRIS-T и других систем противовоздушной обороны.

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    12 апреля 2024, 07:13 • Новости дня
    Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С
    Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    Как сообщает пресс-служба «Ростеха», самолеты прошли все необходимые испытания и совершили перелет к месту несения службы.

    «Перед нашими авиастроителями стоит задача обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны России», – отметил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков, передает ТАСС.

    Су-35С – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++». Он предназначен для завоевания господства в воздухе, поражения наземных и надводных целей, а также объектов инфраструктуры противника.

    Ранее сообщалось, что бомбардировщики Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 уничтожили бомбами пункт ВСУ на купянском направлении.

    Удары были нанесены бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.

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    12 апреля 2024, 03:03 • Новости дня
    На защиту российских объектов от беспилотников поставили более 50 «Панцирей»
    На защиту российских объектов от беспилотников поставили более 50 «Панцирей»
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 50 ЗРПК «Панцирь» задействованы для прикрытия объектов от атак беспилотников, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов «Красной звезде».

    По его словам, с начала спецоперации была проведена колоссальная работа по усилению ПВО и ПРО, а также попыток противника с помощью беспилотников атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья, передает ТАСС

    «Для эффективного прикрытия от ударов задействованы более 50 боевых машин «Панцирь», а также других средств борьбы с малоразмерными воздушными целями, среди них переносные ЗРК и средства РЭБ», – указал Семенов.

    Самоходный ЗРПК «Панцирь» разработки КБ Приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также прикрытия комплексов ПВО дальнего действия.

    В ВС России представлен модификацией «Панцирь-С1» с многоканальной системой захвата целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

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    11 апреля 2024, 14:54 • Новости дня
    Американист оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину

    Американист Дробницкий: Трампа раздражает и Зеленский, и сама Украина

    Американист оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка главы МИД Британии поиграть в большую англосаксонскую политику явно не удалась, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал сообщения о том, что Дэвид Кэмерон во время встречи с Дональдом Трампом предложил тому способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине. Эксперт убежден: экс-президенту США безразлично, что происходит в этой стране.

    «Наставления Дэвида Кэмерона по Украине звучат смешно. Сложно представить, чтобы Дональд Трамп прислушался к ним», – сказал американист Дмитрий Дробницкий. При этом он отметил, что было бы интересно услышать ответ экс-президента США на предложение британца о способе «унаследовать успешную ситуацию». В этом контексте надо понимать, что Трампу безразлично, что происходит на Украине, добавил собеседник.

    «Он рассматривает эту страну как коррупционный и – как стали говорить многие республиканцы – антихристианский проект Байдена, – пояснил Дробницкий. – Если нынешний американский президент заинтересован в поддержке Киева, то Трампа жутко раздражают и Украина, и сам Владимир Зеленский». Американист напомнил, что состоявшийся в июле 2019 года телефонный разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. «Судя по всему, теперь политик намерен мстить», – предположил собеседник.

    Дробницкий указал, что электоральная ситуация в США складывается в пользу экс-президента. «Байден довел дело на Украине почти до третьей мировой войны. На этом фоне Трамп призывает голосовать на выборах за себя – за человека, который убежден, что способен предотвратить такое развитие событий. Это становится его предвыборным слоганом», – детализировал политолог.

    Вероятно, в Лондоне допускают «второе пришествие» Трампа, именно поэтому к нему с частным визитом поехал Кэмерон, считает Дробницкий. По его оценкам, поездка вышла «абсолютно провальной». «Попытка поиграть в большую англосаксонскую политику не удалась. Понятно, что британец пытался прощупать позицию Трампа по целому ряду вопросов, в том числе по Восточной Европе. Нужно учитывать, что дела у Лондона идут не очень хорошо. Например, блок AUKUS фактически начинает функционировать без Британии», – заключил американист.

    Напомним, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его в важности решения по оказанию военной помощи Киеву и призвал его подтолкнуть Конгресс к ее скорейшему утверждению. «Я думаю, есть понимание, что отказ от поддержки Украины приведет к ослаблению ее позиций, и кто бы ни стал президентом США в конце этого года, он не хочет оказаться в такой ситуации», – приводит заявление Кэмерона издание The Washington Post.

    По словам главы британского внешнеполитического ведомства, в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции, а Россия – в слабой. Отмечается, что Кэмерон «был осторожен», комментируя ответ Трампа, заявив, что предоставит тому возможность «говорить за себя».

    Как сообщает телеканал CNN, Трамп не поменял свою позицию относительно предоставления финансовой помощи Киеву после разговора с Кэмероном. При этом некоторые сторонники политика, поддерживающие оказание помощи Украине, выразили «сдержанный оптимизм» после встречи Трампа с Кэмероном.

    О встрече Кэмерона с Трампом во вторник сообщила газета The Sun. По информации издания, глава МИД Британии обсудил с экс-президентом США поддержку Украины, будущее НАТО и ситуацию на Ближнем Востоке. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как прошла встреча и что это значит для Байдена.

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    10 апреля 2024, 16:48 • Новости дня
    На Т-90М «Прорыв» начали устанавливать дополнительную защиту от мин

    «Уралвагонзавод» ввел дополнительную защиту от мин для Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дополнительной защитой от подрыва мин начали обеспечивать танки Т-90М «Прорыв», сообщил заместитель начальника по производству сборочного цеха «Уралвагонзавода» Алексей Калитюк.

    Для этих танков ввели дополнительную носовую, лобовую защиту, на угловом донном листе. Она должна защищать машины от подрыва мин, сказал Калитюк в эфире проекта «Тыл», передает ТАСС.

    Если изделие наезжает на мину носовой частью, то защита «дополнительно отрабатывает», пояснил он.

    Ранее на предприятии сообщали, что постоянно совершенствуют свою бронетехнику, принимая во внимание опыт ее применения в зоне спецоперации и пожелания танкистов.

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    10 апреля 2024, 17:56 • Новости дня
    Пушков: Только от отчаяния можно нести ахинею, что Дональд Трамп на стороне Москвы
    Пушков: Только от отчаяния можно нести ахинею, что Дональд Трамп на стороне Москвы
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Антироссийские силы в Соединенных Штатах пытаются заклеймить «пророссийскими» правых республиканцев, выступающих против военной помощи Киеву, но этот прием уже не работает, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Пушков, комментируя статью Эдварда Люса в Financial Times о «пророссийских силах» в рядах Республиканской партии США в своем Telegram-канале, отметил, что противники России пытаются «наклеить ярлык «пророссийских» на них.

    Такую критику эти правые республиканцы заслужили за то, что выступают против помощи Украине, указывается в материале. Прежде этот же ярлык они пытались наклеить на 45-го президента США Дональда Трампа, напомнил сенатор.

    В США перед выборами президента страны усиливаются позиции тех, кто не видит в помощи Украине никакой ценности для Америки, поэтому издание от отчаяния называет «пророссийской» выступающую против поддержки Киева республиканку Марджори Тейлор Грин, считает Пушков.

    «Только от отчаяния можно нести ахинею, что Дональд Трамп и поддерживающие его республиканцы – уже не изоляционисты, а все гораздо хуже: они, мол, стоят на стороне Москвы. Кого эта белиберда может убедить, не очень понятно. Разве что Лиз Трасс и ей подобных. Те, кто чуток умнее, уже на эту ерунду не купятся», – заключил сенатор.

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    12 апреля 2024, 03:43 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о ликвидации французских наемников под Брянском в 1943 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Президентская библиотека опубликовала рассекреченные архивные документы ФСБ России, в которых содержатся данные о ликвидации в январе 1943 года под Брянском группы французов, воевавших на стороне гитлеровской Германии.

    Сведения об этом начальник 4-го (разведывательно-диверсионного, зафронтового) Управления НКВД СССР Павел Судоплатов направил 16 января 1943 года заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову, сообщает ТАСС.

    «Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», – говорится в документе.

    Как докладывал легендарный разведчик, взятый в плен французский капрал Роберт Гестен показал, что немцы «намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов», и что ожидается подкрепление в виде авиации и танков.

    В этом же сообщении говорилось, что, по агентурным данным, немецкие гарнизоны, расположенные в населенных пунктах в районе Брянска, и прилегающих к железной дороге Унеча-Сураж, пополняются за счет французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

    Публикация этих документов приобретает особую актуальность в свете обсуждения на Западе возможности отправки войск на Украину. Напомним, что в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Ранее Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, и «ничего исключать нельзя».

    Российская сторона неоднократно предупреждала о том, что отправка иностранных войск на Украину приведет к эскалации конфликта и серьезным последствиям для самих стран-участниц. В частности, пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

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    12 апреля 2024, 01:27 • Новости дня
    США отказались назвать сроки вывода войск из Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты пока не готовы определить сроки и формат своего военного присутствия в Ираке. Об этом заявила представитель Госдепартамента США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов.

    «У нас в самом разгаре между вооруженными силами наших стран очень важное обсуждение того, какую форму мы придадим будущему нашего сотрудничества и нашего партнерства. И я действительно не стану выдвигать предположения насчет того, как это будет выглядеть», – отметила американский дипломат, передает ТАСС.

    По ее словам, рассуждения о том, состоится ли вывод войск США из Ирака, подрывали бы способность Вашингтона «принимать верные решения», касающиеся партнерства с Багдадом в сфере безопасности.

    Предстоящий визит премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани в Вашингтон, запланированный на 15 апреля, будет посвящен прежде всего экономическому сотрудничеству и не затронет вопрос военного присутствия США в стране.

    Однако, по информации главы иракского Минобороны Табита аль-Аббаси, вопрос вывода войск возглавляемой США международной коалиции станет центральной темой визита ас-Судани. Вашингтон, по его словам, «размышляет о способе и сроках вывода войск».

    В феврале официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул назвал силы альянса во главе с США дестабилизирующим фактором в Ираке и подчеркнул, что Багдад рассматривает вопрос о скорейшем прекращении миссии коалиции в стране.

    Таким образом, несмотря на заявления американской стороны, вопрос о выводе войск США из Ирака остается актуальным и может стать предметом серьезных переговоров между Вашингтоном и Багдадом.

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    11 апреля 2024, 10:11 • Новости дня
    СМИ: Пентагон пытался помешать России использовать Starlink

    Defence One: Пентагон пытался помешать России использовать Starlink

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон в США предпринимал попытки не допустить использования российской армией спутниковой интернет-связи Starlink, однако SpaceX не подчинилась требованиям американского ведомства, пишет издание Defence One.

    По словам помощника главы Пентагона Джона Пламба, Минобороны США сотрудничало с Украиной и SpaceX, чтобы Россия не получила доступ к Starlink, передает РИА «Новости».

    При этом Пентагон не смог заставить SpaceX прекратить обслуживание Российской армии. Пламб заявил, что Россия якобы покупает спутники на черном рынке.

    Несмотря на это, Пламб назвал SpaceX «отличным партнером», но усомнился в том, что компания делает достаточно для предотвращения использования Starlink Российской армией.

    Ранее SpaceX решила создать сеть спутников-шпионов для разведки США.


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