ВС России уничтожили две штурм-группы ВСУ у села Терновая

Tекст: Катерина Туманова

«Противник предпринял очередную попытку контратаки силами двух штурмовых групп из состава 23 ошп в районе села Терновая. В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена, остальные бежали», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Также наступление «Северян» идут в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Стрелковые бои – в районе Гоптовки, в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района.

На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 800 метров.

На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы ведут стрелковые бои в районе Вольной Слободы и в Уланово. Не прекращаются бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях, в лесных массивах южнее Иволжанского.

В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 400 метров.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской и Сумской областях за ночь уничтожили свыше 440 дронов ВСУ. Российские войска уничтожили готовившуюся к отправке в Орехов технику. Марочко сообщил, что ВС России после Матяшево начали бои за Новогришино.