Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.8 комментариев
Украинское предприятие «Антонов» стало акционерным обществом
Украинское авиастроительное предприятие «Антонов» стало акционерным обществом
Украинское государственное авиастроительное предприятие «Антонов» преобразовано в акционерное общество (АО) со стопроцентным госкапиталом. Как сообщили в компании, предприятие остается в структуре АО «Украинская оборонная промышленность».
Как сообщили в компании, «Антонов» официально становится акционерным обществом с 12 апреля, при этом 100% акций являются собственностью государства, передает ТАСС.
В компании назвали реорганизацию формы собственности частью общей программы реформирования украинской оборонно-промышленной индустрии.