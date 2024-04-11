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    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов
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    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    3 комментария
    11 апреля 2024, 20:08 • Новости дня

    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления

    Экономист Лизан: Удар по Трипольской ТЭС существенно осложнит функционирование энергосистемы страны

    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оценить масштабы ущерба энергосистемы Украины в настоящий момент сложно. Сделать это можно лишь по косвенным данным. Однако уже сейчас понятно, что страна стоит на грани начала веерных отключений света, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

    «Энергосистема Украины до сих пор остается одной из наиболее защищенных во всем мире. Нельзя забывать, что ее создавали в Советском Союзе. Инженеры исходили из необходимости максимально обезопасить объекты в случае начала атомной войны. К тому же, в расчете учитывалось 50-миллионное население страны. На тот момент, конечно», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас на Украине проживает в два раза меньше людей. Соответственно, требования к станциям по нагрузке значительно ниже, чем те, которые закладывались в них при проектировке. Поэтому разрушить энергосистему государства достаточно сложно. Однако при условии сохранения интенсивности ударов по ключевым станциям – добиться этого можно», – подчеркивает эксперт.

    «В настоящий момент оценить масштаб ущерба мы можем лишь на основании видеороликов и заявлений офиса Зеленского. Оба источника обладают сомнительной достоверностью. Мы помним, как украинское руководство рассказывало о критическом уроне Днепрогэс. В итоге их слезливые комментарии оказались отчасти ложью, и они пытаются отремонтировать этот объект», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее, в нашем распоряжении есть несколько способов реальной оценки положения энергетической инфраструктуры страны. Наиболее эффективным является мониторинг сайта европейской энергосистемы в разделе трансграничных перетоков электричества. В частности, после предыдущего масштабного обстрела 22 марта этот ресурс позволил достаточно подробно описать картину происходящего», – считает он.

    Эксперт поясняет, что в конце прошлого месяца на графиках стало заметно, что «двугорбая» кривая пиков использования энергии превратилась в линию с одним «холмом». Это говорит о том, что классическая система возрастания потребления электричества вечером и утром на Украине стала невозможной.

    «При этом страна продолжает сидеть на перетоках со стороны Евросоюза. Скорее всего, сегодняшний удар существенно затруднит продолжение осуществления данной стратегии. Государству придется вернуться к веерным отключением, что создаст колоссальные проблемы не только для жизни гражданских, но и для деятельности ВСУ», – отмечает он.

    «Удар по Трипольской ТЭС также является значимым. Это ключевой узел всей энергосистемы Украины. Станция способна генерировать три гигаватта электричества. Даже небольшие повреждения объекта способны внести существенную сумятицу в работу критической инфраструктуры государства», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия нанесла серию мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была поражена Трипольская ТЭС, расположенная неподалеку от Киева. Станция располагает установленной мощностью в 1800 МВт и находится на берегу Днепра в 45 км к югу от столицы. Данный объект являлся крупнейшим поставщиком энергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

    Согласно заявлению «Центроэнерго Украины», ТЭС была полностью уничтожена. Несмотря на то, что данные противника вызывают некоторое недоверие у российских экспертов, военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул, что слова компании «подтверждают ювелирность работы наших ракетчиков».

    В результате обстрела на станции вспыхнул пожар, а движение в районе города Украинка приостановлено. По информации издания «Страна», после удара были введены графики аварийных отключений света и воды. Произошедшее вызвало серьезные вопросы по поводу растраты средств на защиту объектов энергетической инфраструктуры.

    Так, Верховная рада вызвала вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова для доклада о ситуации. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ему предстоит отчитаться, как именно расходовались деньги, предназначенные на укрепление критически важных объектов.

    Обстрелу подвергся и Харьков. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что ВС РФ нанесли 16 ударов по городу. Имеются значительные разрушения и жертвы. В частности, поражены ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций. В городе наблюдаются перебои со связью. В некоторых частях населенного пункта отсутствуют вода и свет.

    Кроме того, приостановлена работа метро, сообщают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». По их словам, параллельно также были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Одесской областях. Под Львовом, в городе Стрый, удалось поразить газовый объект, однако местные власти утверждают об оперативной ликвидации возгорания.

    Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале отмечает, что удары были нанесены в ответ на попытки Украины причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ. Обстрел производился с использованием оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи БПЛА.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Как считают эксперты, тем самым Россия отключает энергосистемы больших городов.

    11 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По объектам украинского топливно-энергетического комплекса нанесен массированный удар высокоточным оружием, сообщило российское министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все назначенные объекты поражены, нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей украинской армии.

    Отмечается, что эти удары стали ответом на попытки киевского режима навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

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    11 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области

    В подполье сообщили об ударе по Трипольской ТЭС на Украине

    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по одной из крупнейших теплоэлектростанций Украины – Трипольской, которая находится в Киевской области.

    «В Киевской области попали в энергообъект», – приводит его слова ТАСС.

    Трипольской ТЭС – крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Энергию с нее получают Киевская, Житомирская и Черкасская области Украины.

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    11 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    @ t.me/XNRRussia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения – агентура «насчитала 16 прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев рассказал, что удары нанесены по объектам энергосистемы, заводам «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций.

    Кроме того, житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатору – по данным подполья, в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета.

    Также известно, что после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью, в некоторых районах города, в том числе в центре, нет света.

    Двумя днями ранее ВКС ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области.

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    11 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Зеленский делает заявления о Крымском мосте, чтобы набить себе цену на Западе

    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский, говоря о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении, преследует цель набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он убежден: все попытки украинского руководства посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

    «Украинское руководство воспринимает Крымский мост как символ воссоединения Крыма с Россией. Именно поэтому они хотят разрушить его любыми способами», – отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Заявление Зеленского о том, что инфраструктурный объект – приоритетная цель для ВСУ, собеседник расценил как «очередное бахвальство».

    «Все понимают, что у Киева нет никаких шансов ни вернуть те территории, которые вошли в состав России, ни разрушить мост. Но Зеленский продолжает выступать с такими заявлениями, чтобы набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна», – пояснил Цеков. Он напомнил, что противник уже пытался атаковать Крымский мост, но не достиг поставленных целей.

    Парламентарий прогнозирует, что ВСУ будут продолжать предпринимать попытки ударов по инфраструктурному объекту. Но, как подчеркнул Цеков, ВС России готовы к этому. «Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», – резюмировал сенатор.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. «Мы этого очень хотим», – сказал он в интервью газете Bild. Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты». «Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели», – считает он.

    Зеленский утверждает, что план нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь. Шансы на успех он связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений. Украинский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял заявление Зеленского попыткой привлечь внимание Запада. «Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши якобы не станут пустой тратой», – отмечал он.

    В начале апреля британская газета The Guardian сообщала, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. По данным источников издания, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Атака может быть совершена с помощью дронов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал сообщения в СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост спланированной утечкой.

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    11 апреля 2024, 11:49 • Новости дня
    Компания «Центрэнерго Украины» подтвердила полное уничтожение Трипольской ТЭС

    Компания «Центрэнерго Украины» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

    Компания «Центрэнерго Украины» подтвердила полное уничтожение Трипольской ТЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, сообщило издание «Страна» со ссылкой на компанию «Центрэнерго Украины», в ведении которой находится ТЭС.

    Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт находится на берегу Днепра в 45 км южнее Киева, была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области и крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области, передает ТАСС.

    Ранее ВС России полностью уничтожили несколько электростанций на Украине.

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    11 апреля 2024, 12:28 • Новости дня
    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Политолог Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Угрожая «испортить отношения», Кулеба пытается заставить другие страны поставить ВСУ ЗРК Patriot. Кроме того, за его спиной могут стоять США или Британия, которые заинтересованы в подобных поставках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» и о готовности «испортить отношения» с другими странами ради Patriot.

    «Это типичный пример дипломатии современной Украины. Сначала ее руководство просит оружие якобы «по-хорошему», а потом начинает требовать «по-плохому». И в этой логической цепочке угрозы Кулебы смотрятся вполне органично, особенно на фоне поведения украинских послов в странах Европы. Достаточно вспомнить Андрея Мельника, назвавшего канцлера Шольца «ливерной колбасой», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «С прикладной точки зрения это заявление, разумеется, направлено на выбивание денег и оружия у других стран. Потенциальными жертвами украинской дипломатической агрессии имени Кулебы могут стать любые страны, которые имеют на своем вооружении ЗРК Patriot. Не повезет ряду европейских и азиатских государств, например, Германии, Нидерландам, возможно Саудовской Аравии. Офис Зеленского придерживается логики, что если кто-то не воюет, то должен отдать свои комплексы ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Исключением из этого списка могут стать лишь США. Полагаю, что угрозы Кулебы связаны с желанием Вашингтона или Лондона надавить на другие страны, чтобы последние поставили Украине ЗРК. Тем более Соединенные Штаты прямо заинтересованы в дополнительных заказах на новые зенитные комплексы от государств, отправивших свои Patriot ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Полагаю, что Украина, особенно если подобное заявление было согласовано с США или Британией, может получить Patriot. Однако такое поведение еще больше дискредитирует офис Зеленского в глазах других стран. Кроме того, это давление отрицательно скажется на желании государств поставлять оружие ВСУ в дальнейшем», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    В конце марта Кулеба уже сообщал, что у стран Запада есть возможность передать ВСУ новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение там не принимают. Он отмечал, что Украина продолжает переговоры с другими государствами относительно поставок комплексов.

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, отмечал, что Украина «отчаянно просит» Евросоюз срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Чиновник пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны объединения поднять вопрос о поставках ЗРК для ВСУ.

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    11 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency,Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для главы американского государства лучший способ унаследовать успешную ситуацию на Украине в январе – способствовать согласию Конгресса США на помощь Киеву, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон экс-президенту США Дональду Трампу.

    Как пишет Washington Post, Кэмерон сказал Трампу, что всем будет выгодно, если Украина окажется к концу 2024 года в сильной позиции, а Россия – в слабой. При этом Кэмерон, оценивая ответ Трампа, сказал, что даст тому возможность «говорить за себя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кэмерон встретился с Трампом во Флориде для обсуждения ситуации на Украине и НАТО.


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    11 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Командующий ВСУ заявил, что армия держит оборону из последних сил

    Tекст: Александра Юдина

    Командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль с трибуны Верховной рады заявил, что украинская армия держит оборону из последних сил.

    Видеофрагмент его выступления с информацией о «последних силах» ВСУ опубликовал депутат парламента Жан Беленюк, передает ТАСС.

    Также Содоль призвал парламент принять законопроект об ужесточении правил мобилизации, так как «нужны люди для армии».

    Верховная рада Украины в четверг приняла закон об ужесточении мобилизации. Граждане от 18 до 60 лет в период мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Также в киевском командовании заявили, что украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям.

    На западе Украины тем временем люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации». А на границе Украины и Румынии установили колючую проволоку для борьбы с уклонистами, которые пытаются переплыть реку Тису.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.

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    11 апреля 2024, 03:05 • Новости дня
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    @ Roman Koksarov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления. На вопрос о том, включает ли этот план разрушение Крымского моста в 2024 году, Зеленский ответил утвердительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Он заявил: «Мы очень этого хотим». Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты», в том числе аэродромы, с которых вылетают для атак военные самолеты, и другие мосты, по которым транспортируют вооружение.

    Напомним, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что Крымский мост «хорошо защищен». Британские СМИ сообщили, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост.

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    11 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Харькова на востоке Украины раздалась серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    В регионе, как и в ряде других областей Украины, объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся, передает ТАСС.

    Харьковское метро приостановило работу второй раз за день, сообщается в Telegram-канале метрополитена.

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, в Харькове и Ровно.

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    11 апреля 2024, 16:28 • Новости дня
    Генерал ВСУ назвал масштаб превосходства ВС России над ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз, сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль.

    По его словам, ВС России превосходят ВСУ в 7-10 раз, а у украинских войск есть нехватка личного состава, передает ТАСС.

    Содоль добавил, что в результате, например, одна бригада ВСУ в среднем может оборонять лишь около пяти километров фронта, а требуется около 15.

    Ранее Содоль с трибуны Верховной рады заявил, что украинская армия держит оборону из последних сил.

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    11 апреля 2024, 18:41 • Новости дня
    Рогов: ВС России наказали украинскую бригаду теробороны за обстрелы ЗАЭС
    Рогов: ВС России наказали украинскую бригаду теробороны за обстрелы ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Точные удары ВС России накрыли боевиков украинской армии, обстреливавших Энергодар, ЗАЭС и Каменско-Днепровский район Запорожской области, сказал Рогов ТАСС.

    Он добавил, что часть из них удалось установить, это военнослужащие 121-й бригады теробороны из Кировограда. Их «накрывали» в Никополе и его пригороде.

    На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.

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    11 апреля 2024, 02:36 • Новости дня
    Кулеба решил «портить отношения» с Западом ради ЗРК Patriot

    Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» при попытке получить у Запада ЗРК Patriot

    Кулеба решил «портить отношения» с Западом ради ЗРК Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot, теперь он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Кулеба не понимает, почему некоторые страны не могут передать Украине хотя бы одну из своих систем Patriot – по версии Киева, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных ЗРК.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Кулеба отказался верить, что «во всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot», передает ТАСС.

    Кулеба сказал, что «бьется головой об стену, хотя как дипломат должен был бы разбирать ее по кирпичику», он «не понимает, почему этого не происходит».

    Министр пошутил, что «самыми удачливыми» на встречах с ним считает представителей государств, у которых просто нет Patriot, остальные «чувствуют себя некомфортно».

    Напомним, Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Украина «отчаянно просит» срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot.

    Коментарии (6)
    11 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный

    Эксперт Анпилогов: «Ангара-А5» будет полезна при постройке новой космической станции России

    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    «Ангара-А5» способна нести больше груза, чем ракета-носитель «Протон». А перенос запуска с космодрома Восточный позволил гарантировать миссии успех, сказал газете ВЗГЛЯД профильный специалист Алексей Анпилогов. Ранее первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

    «Тот факт, что ракета стартовала только с третьего раза, является нормальным. Отмена запуска была нужна для того, чтобы все системы «Ангары-А5» подтвердили свою готовность. В прошлом старт такого типа ракет-носителей переносили из-за проблем с диагностикой, что создавало угрозу неправильного срабатывания техники. То есть, принимаются наименее рискованные решения, чтобы гарантировать миссии успех», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Как мы видим, стратегия дает определенные плоды – это уже седьмой успешный запуск «Ангары» и первый, осуществленный с космодрома Восточный. «Ангара-А5» – это наш тяжелый ракета-носитель, способный выводить на орбиту 24 тонн груза с Плесецка и 24,5 тонн с космодрома Восточный. Разница обусловлена рядом факторов. Для сравнения, ракета-носитель «Протон» мог поднять около 20 тонн», – подчеркивает он.

    «Также «Ангара-А5» будет полезна при постройке нашей новой космической станции, которая, скорее всего, расположится на полярной орбите. Учитывая, что конструкция станции будет модульной, 24 т. грузоподъемности ракеты будет вполне достаточно для вывода компонентов на орбиту. Таким образом, для завершения проекта потребуется чуть более десяти пусков, что можно считать очень неплохим результатом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А. Запуск был проведен в 12.00 по Москве. Впервые он был осуществлен с космодрома Восточный.

    Позднее разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и был выведен на опорную орбиту. Как отметили в Роскосмосе процесс прошел в штатном режиме. В дальнейшем в рамках летных испытаний необходимо будет предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Напомним, ранее было принято решение перенести пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля. Диктор во время стартовой подготовки сообщил о команде «Отмена пуска». Руководителям работ поступила команда о подготовке к 24-часовой стоянке.

    Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя». По его словам, «скорее всего, это программная ошибка». Он подчеркнул, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний.

    Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году, сказал замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг. По его словам, во время запуска с Восточного отрабатывалась сама техника и наземная инфраструктура.

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    11 апреля 2024, 10:08 • Новости дня
    Румынские наемники, предположительно, уничтожены при ударе по ВСУ в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области – предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, работала украинская ПВО, и сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания зенитного боеприпаса в АЗС, также были «прилеты» в накопительную рядом с Овидиополем, где стоят ветряки, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело, по неподтвержденным сведениям, среди погибших есть граждане Румынии.

    Ранее Лебедев сообщил, что пророссийское сопротивление, состоящее из мирных жителей, есть во всех районах Николаевской области Украины. Они передают информацию о дислокации ВСУ, обеспечивают контроль поражения военных объектов.

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