Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.9 комментариев
Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления
Экономист Лизан: Удар по Трипольской ТЭС существенно осложнит функционирование энергосистемы страны
Оценить масштабы ущерба энергосистемы Украины в настоящий момент сложно. Сделать это можно лишь по косвенным данным. Однако уже сейчас понятно, что страна стоит на грани начала веерных отключений света, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.
«Энергосистема Украины до сих пор остается одной из наиболее защищенных во всем мире. Нельзя забывать, что ее создавали в Советском Союзе. Инженеры исходили из необходимости максимально обезопасить объекты в случае начала атомной войны. К тому же, в расчете учитывалось 50-миллионное население страны. На тот момент, конечно», – сказал экономист Иван Лизан.
«Сейчас на Украине проживает в два раза меньше людей. Соответственно, требования к станциям по нагрузке значительно ниже, чем те, которые закладывались в них при проектировке. Поэтому разрушить энергосистему государства достаточно сложно. Однако при условии сохранения интенсивности ударов по ключевым станциям – добиться этого можно», – подчеркивает эксперт.
«В настоящий момент оценить масштаб ущерба мы можем лишь на основании видеороликов и заявлений офиса Зеленского. Оба источника обладают сомнительной достоверностью. Мы помним, как украинское руководство рассказывало о критическом уроне Днепрогэс. В итоге их слезливые комментарии оказались отчасти ложью, и они пытаются отремонтировать этот объект», – акцентирует собеседник.
«Тем не менее, в нашем распоряжении есть несколько способов реальной оценки положения энергетической инфраструктуры страны. Наиболее эффективным является мониторинг сайта европейской энергосистемы в разделе трансграничных перетоков электричества. В частности, после предыдущего масштабного обстрела 22 марта этот ресурс позволил достаточно подробно описать картину происходящего», – считает он.
Эксперт поясняет, что в конце прошлого месяца на графиках стало заметно, что «двугорбая» кривая пиков использования энергии превратилась в линию с одним «холмом». Это говорит о том, что классическая система возрастания потребления электричества вечером и утром на Украине стала невозможной.
«При этом страна продолжает сидеть на перетоках со стороны Евросоюза. Скорее всего, сегодняшний удар существенно затруднит продолжение осуществления данной стратегии. Государству придется вернуться к веерным отключением, что создаст колоссальные проблемы не только для жизни гражданских, но и для деятельности ВСУ», – отмечает он.
«Удар по Трипольской ТЭС также является значимым. Это ключевой узел всей энергосистемы Украины. Станция способна генерировать три гигаватта электричества. Даже небольшие повреждения объекта способны внести существенную сумятицу в работу критической инфраструктуры государства», – резюмирует Лизан.
Ранее Россия нанесла серию мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была поражена Трипольская ТЭС, расположенная неподалеку от Киева. Станция располагает установленной мощностью в 1800 МВт и находится на берегу Днепра в 45 км к югу от столицы. Данный объект являлся крупнейшим поставщиком энергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.
Согласно заявлению «Центроэнерго Украины», ТЭС была полностью уничтожена. Несмотря на то, что данные противника вызывают некоторое недоверие у российских экспертов, военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул, что слова компании «подтверждают ювелирность работы наших ракетчиков».
В результате обстрела на станции вспыхнул пожар, а движение в районе города Украинка приостановлено. По информации издания «Страна», после удара были введены графики аварийных отключений света и воды. Произошедшее вызвало серьезные вопросы по поводу растраты средств на защиту объектов энергетической инфраструктуры.
Так, Верховная рада вызвала вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова для доклада о ситуации. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ему предстоит отчитаться, как именно расходовались деньги, предназначенные на укрепление критически важных объектов.
Обстрелу подвергся и Харьков. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что ВС РФ нанесли 16 ударов по городу. Имеются значительные разрушения и жертвы. В частности, поражены ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций. В городе наблюдаются перебои со связью. В некоторых частях населенного пункта отсутствуют вода и свет.
Кроме того, приостановлена работа метро, сообщают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». По их словам, параллельно также были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Одесской областях. Под Львовом, в городе Стрый, удалось поразить газовый объект, однако местные власти утверждают об оперативной ликвидации возгорания.
Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале отмечает, что удары были нанесены в ответ на попытки Украины причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ. Обстрел производился с использованием оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи БПЛА.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Как считают эксперты, тем самым Россия отключает энергосистемы больших городов.