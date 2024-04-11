Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления

Экономист Лизан: Удар по Трипольской ТЭС существенно осложнит функционирование энергосистемы страны

Tекст: Евгений Поздняков

«Энергосистема Украины до сих пор остается одной из наиболее защищенных во всем мире. Нельзя забывать, что ее создавали в Советском Союзе. Инженеры исходили из необходимости максимально обезопасить объекты в случае начала атомной войны. К тому же, в расчете учитывалось 50-миллионное население страны. На тот момент, конечно», – сказал экономист Иван Лизан.

«Сейчас на Украине проживает в два раза меньше людей. Соответственно, требования к станциям по нагрузке значительно ниже, чем те, которые закладывались в них при проектировке. Поэтому разрушить энергосистему государства достаточно сложно. Однако при условии сохранения интенсивности ударов по ключевым станциям – добиться этого можно», – подчеркивает эксперт.

«В настоящий момент оценить масштаб ущерба мы можем лишь на основании видеороликов и заявлений офиса Зеленского. Оба источника обладают сомнительной достоверностью. Мы помним, как украинское руководство рассказывало о критическом уроне Днепрогэс. В итоге их слезливые комментарии оказались отчасти ложью, и они пытаются отремонтировать этот объект», – акцентирует собеседник.

«Тем не менее, в нашем распоряжении есть несколько способов реальной оценки положения энергетической инфраструктуры страны. Наиболее эффективным является мониторинг сайта европейской энергосистемы в разделе трансграничных перетоков электричества. В частности, после предыдущего масштабного обстрела 22 марта этот ресурс позволил достаточно подробно описать картину происходящего», – считает он.

Эксперт поясняет, что в конце прошлого месяца на графиках стало заметно, что «двугорбая» кривая пиков использования энергии превратилась в линию с одним «холмом». Это говорит о том, что классическая система возрастания потребления электричества вечером и утром на Украине стала невозможной.

«При этом страна продолжает сидеть на перетоках со стороны Евросоюза. Скорее всего, сегодняшний удар существенно затруднит продолжение осуществления данной стратегии. Государству придется вернуться к веерным отключением, что создаст колоссальные проблемы не только для жизни гражданских, но и для деятельности ВСУ», – отмечает он.

«Удар по Трипольской ТЭС также является значимым. Это ключевой узел всей энергосистемы Украины. Станция способна генерировать три гигаватта электричества. Даже небольшие повреждения объекта способны внести существенную сумятицу в работу критической инфраструктуры государства», – резюмирует Лизан.

Ранее Россия нанесла серию мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была поражена Трипольская ТЭС, расположенная неподалеку от Киева. Станция располагает установленной мощностью в 1800 МВт и находится на берегу Днепра в 45 км к югу от столицы. Данный объект являлся крупнейшим поставщиком энергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

Согласно заявлению «Центроэнерго Украины», ТЭС была полностью уничтожена. Несмотря на то, что данные противника вызывают некоторое недоверие у российских экспертов, военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул, что слова компании «подтверждают ювелирность работы наших ракетчиков».

В результате обстрела на станции вспыхнул пожар, а движение в районе города Украинка приостановлено. По информации издания «Страна», после удара были введены графики аварийных отключений света и воды. Произошедшее вызвало серьезные вопросы по поводу растраты средств на защиту объектов энергетической инфраструктуры.

Так, Верховная рада вызвала вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова для доклада о ситуации. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ему предстоит отчитаться, как именно расходовались деньги, предназначенные на укрепление критически важных объектов.

Обстрелу подвергся и Харьков. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что ВС РФ нанесли 16 ударов по городу. Имеются значительные разрушения и жертвы. В частности, поражены ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций. В городе наблюдаются перебои со связью. В некоторых частях населенного пункта отсутствуют вода и свет.

Кроме того, приостановлена работа метро, сообщают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». По их словам, параллельно также были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Одесской областях. Под Львовом, в городе Стрый, удалось поразить газовый объект, однако местные власти утверждают об оперативной ликвидации возгорания.

Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале отмечает, что удары были нанесены в ответ на попытки Украины причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ. Обстрел производился с использованием оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи БПЛА.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Как считают эксперты, тем самым Россия отключает энергосистемы больших городов.