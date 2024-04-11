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    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

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    11 апреля 2024, 17:25 • Новости дня

    Путин поручил минимизировать все риски при ликвидации последствий паводков в регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа по ликвидации последствий паводков в целом налажена, нужно минимизировать все риски, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги совещания по ситуации с паводками в стране.

    «Минздрав работает, местные медики, коллеги в регионах тоже работают. Все налажено в целом. Надеюсь, что вот такая слаженная работа и будет продолжена, и мы минимизируем все и риски, и последствия», – приводит слова Путина ТАСС.

    Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову докладывать регулярно о ситуации с паводками в стране.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что доклады по паводкам Путину поступают в любое время, но ситуация с ними не повлияла на напряженность графика.

    8 апреля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин поручил представить идеи по автомобилестроительному кластеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ждет идеи от руководителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей по созданию автомобилестроительного кластера.

    Путин поручил правительству РФ подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительств Ленинградской и Калужской областей и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в данных субъектах РФ преференциальных режимов, говорится на сайте Кремля.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить соответствующий доклад Путину до 1 августа.

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    8 апреля 2024, 19:07 • Новости дня
    Петербургу выделили средства на строительство Широтной магистрали

    Путин поручил выделить 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил выделить Санкт-Петербургу 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения. Средства будут выделены в 2028–2030 годах в рамках реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта.

    Документ, подписанный по итогам январского совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации, опубликован на сайте Кремля.

    В указе говорится, что правительству РФ необходимо актуализировать перечни мероприятий по дорожной деятельности и предусмотреть выделение бюджетных ассигнований. Рассматривается возможность опережающего финансирования работ, чтобы ввести объекты в эксплуатацию не позднее 2030 года, передает ТАСС.

    Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе он должен представить до 1 августа.

    Строительство Широтной магистрали – один из ключевых проектов развития Санкт-Петербургской агломерации. Магистраль протяженностью 52,8 км соединит Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и обеспечит транспортную связь между густонаселенными районами города.

    Первый этап строительства, включающий развязку с ЗСД, был завершен в 2021 году. Второй этап, который сейчас находится в стадии реализации, предусматривает строительство участка от Парашютной улицы до проспекта Испытателей. Третий этап строительства магистрали пройдет от проспекта Испытателей до Софийской улицы, а четвертый – от Софийской улицы до КАД.

    Ожидается, что Широтная магистраль позволит улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге, разгрузить существующие магистрали и повысить качество жизни горожан.

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    8 апреля 2024, 18:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, в том числе путем продления линии метро.

    «Определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства», – следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Глава государства ждет доклад по поручению до 15 июня, отмечается на сайте.

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    9 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин похвалил белорусские станки за надежность

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Башкирии Радием Хабировым похвалил надежность белорусского оборудования для станков, подчеркнув, что российские предприятия могут не замещать эти агрегаты на отечественные.

    Глава региона в ходе разговора упомянул о том, что в республике намерены создавать станкостроительный кластер, об этом есть договоренности, начинаются проектные работы, передает ТАСС.

    Как отметил глава государства, в Белоруссии тоже «можно покупать, там надежно».

    Хабиров заверил, что примерно в первой половине 2026 года в регионе будут лить станины для станков, которые сейчас закупаются в Белоруссии.

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    8 апреля 2024, 18:33 • Новости дня
    Путин назначил прокурора Московского военного округа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов назначен военным прокурором Московского военного округа сроком на пять лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

    В марте военную прокуратуру Западного военного округа (ЗВО) переименовали в прокуратуру Ленинградского военного округа (ЛенВО). Также заново была создана военная прокуратура Московского военного округа (МВО).

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    10 апреля 2024, 19:08 • Новости дня
    Депутат рассказала о преимуществах системы «Социального казначейства» для россиян

    Депутат Буцкая: «Социальное казначейство» помогает россиянам подать заявку на выплаты, не выходя из дома

    Депутат рассказала о преимуществах системы «Социального казначейства» для россиян
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Система «Социальное казначейство», о которой говорилось на встрече президента с главой Минтруда, серьезно облегчит жизнь граждан во время оформления пособий, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Ранее Владимир Путин провел встречу с главой Минтруда Антоном Котяковым.

    «На встрече большое внимание было уделено системе «Социальное казначейство». Принцип ее работы можно объяснить на примере единого универсального пособия», – сказала Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель правления общественной организации «Совет Матерей».

    «Раньше, чтобы получить выплату, приходилось собирать справки на работе, в ЖЭК, паспортном столе, детском саду или школе, а также сходить в поликлинику при наличии заболеваний у ребенка. Более того, если выяснялось, что в каком-то документе ошибка или собран не весь пакет, приходилось начинать все сначала», – подчеркивает собеседница.

    «Однако теперь россияне могут подать заявление, не выходя из дома. Для этого потребуется заполнить одну анкету, после чего ответственные службы сами соберут необходимые сведения. Причем решения в 99,5% случаев выносятся в течение 10 дней. Таким образом, ведомство с помощью цифровизации существенно облегчает жизнь наших граждан», – отмечает она.

    «Кроме того, на встрече Путина с Котяковым были затронуты проактивные выплаты, которые назначаются без заявления. Среди прочего, к таким относится материнский капитал. Сертификат выдается автоматически в течение семи дней после регистрации ребенка в органах ЗАГС. Ответственные службы видят сведения о рождении и данные о его родителях, а затем принимают соответствующее решение», – акцентирует депутат.

    «Также на встрече обсуждали работу министерства в новых регионах. Так, Котяков отметил, что в первую очередь там были созданы отделения Социального фонда. Затем пришли его подразделения, которые способствуют улучшению жизни людей. Кроме того, был затронут важный вопрос выплат местным жителям», – заключила Буцкая.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым, сообщается на сайте Кремля. Руководитель ведомства рассказал главе государства о развитии инициативы «Социальное казначейство», в том числе о проактивном начислении выплат и предоставлении услуг гражданам страны. Отдельно был затронут вопрос работы в новых регионах.

    По словам министра, система «Социальное казначейство» «внедряет простые и понятные для наших граждан механизмы получения тех или иных мер поддержки». Меры, добавляет Котяков, предоставляются либо по заявлению на портале Госуслуг, либо проактивно, при наступлении определенных условий.

    «На сегодняшний день мы на федеральном уровне уже перевели в такой формат работы 41 меру федеральной поддержки и до конца 2024 года переведем в такой формат еще 29 мер. То есть в принципе на федеральном уровне мы к концу 2024 года закончим внедрение принципа «Социальное казначейство» по всем мерам федеральной поддержки», – подчеркнул министр.

    Котяков отметил, что ярким примером такого механизма или применения такого принципа является единое пособие для детей в возрасте до 17 лет и беременных женщин. Оно назначается через портал Госуслуг. А все необходимые сведения далее собирает Социальный фонд.

    Было уделено внимание и новым регионам. Там, указал министр, использование системы «Социальное казначейство» «временно затруднено в силу того, что базы не оцифрованы, у нас нет единых форматов данных по тем информационным системам, которые там существуют». Поэтому для данных территорий пока действуют особые условия оказания поддержки гражданам.

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    9 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова как часть подготовки к встрече с Путиным

    Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова в Пекин как часть подготовки к встрече с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин важным этапом подготовки предстоящего государственного визита в Китай российского лидера Владимира Путина, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Китайский лидер, как информировали на Смоленской площади, дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений. Он отметил, что двусторонние связи продолжают развиваться, несмотря на непростую ситуацию в мире, и выразил готовность к наращиванию партнерства и стратегического взаимодействия с Россией, передает ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

    Также Си Цзиньпин выразил Лаврову соболезнования в связи произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле» и подтвердил поддержку России со стороны Китая в борьбе с терроризмом.

    В Кремле ранее заявляли, что визит Лаврова в Китай стоит рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне.

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    9 апреля 2024, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Достижения Башкирии свидетельствуют об эффективности кадровой политики президента

    Политолог Федорова: Президент высоко отметил работу Радия Хабирова по росту инвестиций и наращиванию объемов строительства жилья

    Эксперт: Достижения Башкирии свидетельствуют об эффективности кадровой политики президента
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин высоко оценил деятельность главы Башкортостана Радия Хабирова в привлечении инвестиций, в решении вопроса обманутых дольщиков, в поддержке семей участников СВО, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Во вторник Путин провел встречу с Хабировым.

    «На меня произвели сильные впечатления слова Хабирова о том, как Башкирия поддерживает свои подшефные территории в новых регионах, в ЛНР, где ведется большой объем строительных работ. Башкортостан уделяет этому очень большое внимание», – рассказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Также президент в положительном ключе отметил деятельность Хабирова в том, что касается текущей работы – роста инвестиций, наращивания объемов строительства жилья. Хабиров отчитался Путину и о полном решении вопроса обманутых дольщиков. К счастью, в Башкортостане и в России в целом проблема обманутых дольщиков уходит в прошлое. У нас такого быть просто не должно. Это наследие мрачных времен», – указала она.

    «Работа Хабирова и сегодняшняя его встреча с главой государства – наглядная демонстрация того, что кадровая политика президента работает как надо, исполнительная власть со своими задачами справляется в целом хорошо. И глава Башкортостана может спокойно идти на следующие выборы, потому что президент высоко оценил его работу. Хотя, конечно, решать судьбу кресла главы Башкирии будут только жители региона», – подчеркнула спикер.

    «Кстати, я думаю, не случайно Путин сегодня еще раз акцентировал внимание на том, что общение с людьми, встречи с жителями региона должны быть постоянными, а не только в жаркие электоральные периоды. В целом все главы регионов сейчас это понимают. И Хабиров не исключение. Я немножко слежу за его соцсетями – есть ощущение, что его работа по коммуникации с людьми выстроена на должном уровне», – резюмировала Федорова.

    Во вторник президент Владимир Путин провел встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. По его словам, «Башнефть» и «Газпром-нефтехим-Салават» реализуют ряд инвестпроектов в нефтехимии. Глава республики рассказал, что сейчас в регионе функционирует пять территорий социально-экономического развития, особая экономическая зона, эффективно работает Фонд развития промышленности. Он также сообщил о договоренностях с главой Ростеха Сергеем Чемезовым о начале проектных работ по созданию станкостроительного кластера. Уже в первой половине 2026 года ожидается литье станины для станков, которые сейчас покупаются в Белоруссии.

    Кроме того, Хабиров отчитался о том, как республика поддерживает СВО: «Сейчас служат и проявляют себя батальоны имени Шаймуратова, Доставалова. Создан полк «Башкортостан». В республике 39 мер поддержки семьям участников СВО, они все с деньгами. За два года мы направили на поддержку более 7 млрд рублей. На нашу подшефную территорию – Красный Луч в ЛНР – мы перевезли асфальтовый завод».

    Говоря о жилом строительстве, глава региона сообщил: к 2030 году в республике должны строить 4 млн кв. м жилья, но уже «подошли» к 3,3 млн кв. м. Также в Башкирии решили проблему 10 тыс. обманутых дольщиков – из 130 объектов половину построили, а по другой половине сделали выплаты.

    По итогам встречи Путин отметил: у властей Башкирии в целом все получается. «И планов много, и результаты хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, ну а выбор, конечно, будет за людьми», – пообещал глава государства.

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    10 апреля 2024, 09:00 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

    Tекст: Ольга Никитина

    Мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление сплоченности России и межнациональное согласие, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина с праздником Ураза-байрам.

    «Мусульманские организации созидательно участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения. Поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Вносят большой вклад в укрепление сплоченности нашего народа, сбережение межнационального согласия», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в Telegram-канале Духовного управления мусульман России.

    Президент отметил, что этот праздник олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Он также подчеркнул, что мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся.

    «Праздник разговения» отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан, Ураза-байрам – его татарское название (по-арабски Ид аль-Фитр). Традиция празднования дня разговения ведет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с VII века, напоминает ТАСС.

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    9 апреля 2024, 12:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Токаевым паводковую ситуацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили паводки в приграничных регионах. сообщила пресс-служба Кремля.

    Лидеры отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб России и Казахстана, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин и Токаев также договорились дать указания активизировать такую работу.

    Кроме того, президенты обсудили вопросы международной повестки и региональной проблематики.

    В частности, они обсудили вопросы в контексте председательства России в Содружестве Независимых Государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности.

    Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

    Напомним, Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками.

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    9 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать Хабирова на предстоящих выборах в регионе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин ответил, что сделает все, чтобы поддержать главу Башкирии Радия Хабирова на предстоящих выборах в регионе, однако окончательный выбор будет за людьми.

    «В целом все получается. И планов много, и результаты хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, ну а выбор, конечно, будет за людьми», – передает слова главы государства ТАСС.

    Путин посоветовал Хабирову напрямую работать с гражданами и уделять внимание получению обратной связи.

    «Надо с людьми работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться. Послушать. Потому все же из кабинетов из рабочих не увидишь. Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать», – сказал президент.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Хабиров во вторник доложит Путину о положении дел в республике.

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    10 апреля 2024, 14:08 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Минтруда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Минтруда Антоном Котяковым, сообщила пресс-служба Кремля.

    Котяков рассказал российскому лидеру о развитии системы социального казначейства, в том числе о проактивном начислении выплат и предоставлении услуг гражданам. Отдельно министр доложил главе государства о работе министерства в новых регионах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявил, что цифровая платформа социального казначейства упростит получение гражданами социальных услуг.

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    9 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин назначил Виктора Васильева постпредом при ОДКБ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении посла по особым поручениям МИД Виктора Васильева на должность постоянного представителя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Другим своим указом глава государства освободил от должности постпреда при ОДКБ Микаэла Агасандяна, передает ТАСС.

    Ранее Путин сменил постоянного постпреда РФ при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова.

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    9 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Вопрос паводка находится в центре внимания Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центре внимания президента Владимира Путина остается вопрос паводков в регионах, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента – [он] продолжает регулярно получать информацию», – цитирует Пескова ТАСС.

    Вместе с тем глава государства пока не планирует поездки в регионы, но через некоторое время ситуация может измениться, сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном посещении президентом пострадавшей от паводков Оренбургской области.

    В этом регионе ведется «напряженнейшая работа с населением», отметил он.

    Песков подтвердил, что в Кремле видели видео общения губернатора области Дениса Паслера, где тот попросил убрать телефоны и не снимать встречу.

    Муниципальное, районное и региональное руководство в Оренбургской области «находится в прямом контакте с населением», контакты осуществляются «в достаточно сложных условиях», но населению «оказывается вся необходимая помощь», заключил он.

    Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что необходимо максимально снизить последствия паводка и спасти жителей.

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    9 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Башкирии Хабировым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник запланировал встречу с руководителем Башкирии Радием Хабировым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У Путина на вторник запланировано несколько рабочих встреч и совещаний в Кремле. С докладом у него выступит глава Башкирии Хабиров, сказал Песков, передает ТАСС.

    Глава региона доложит о положении дел в республике, заключил представитель Кремля.

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