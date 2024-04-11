Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.3 комментария
На маршруте ВСМ Москва – Петербург запланировали 16 остановок
16 остановок предусмотрены на маршруте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщили в столичном дептрансе.
Как говорится в сообщении, Москву и Петербург свяжет высокоскоростная ж/д магистраль, по ходу которой планируется разместить 16 остановок, передает ТАСС.
Там добавили, что в Москве запланированы четыре остановки: Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Рижская и Ленинградский вокзал.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург изменит стиль жизни.