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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошёл второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Русская культура на Украине как трагически упущенная возможность

    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    11 апреля 2024, 07:57 • Новости дня

    Боевики в Нальчике открыли огонь в ответ на предложение сдаться

    Спецназ заблокировал боевиков в Нальчике, они открыли огонь

    Tекст: Антон Антонов

    В Нальчике боевики открыли огонь в ответ на предложение сдаться, они заблокированы спецназом ФСБ, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

    Боевики, причастные к терроризму, заблокированы на территории садового товарищества «Насып», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции.

    10 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    Участника группового секса на пляже в Сочи депортируют из России
    Участника группового секса на пляже в Сочи депортируют из России
    @ Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лазаревский районный суд Сочи назначил наказание в виде административного ареста двум мужчинам, занявшимся публичным сексом с женщиной на пляже в поселке Дагомыс.

    Мужчины признаны виновными в мелком хулиганстве, по решению суда они проведут под арестом 10 суток, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

    Кроме того, один из нарушителей, приехавший из Армении, по отбытии наказания будет выдворен из России. Личность их спутницы пока не установлена.

    Как пишет «Российская газета», двое мужчин и одна женщина «предались любви» на одном из пляжей в поселке Дагомыс. Снятое очевидцем видео вызвало бурные обсуждения в Сети, после чего участников ролика задержали.

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    10 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Рогов: Рота польских наемников прибыла на Украину в район Орехова
    Рогов: Рота польских наемников прибыла на Украину в район Орехова
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделение польских наемников численностью до роты переброшено в район города Орехова, который расположен у линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на местных жителей.

    По словам Рогова, наемников могут направить к Работино, Малой Токмачке или Вербовому, передает ТАСС.

    Рогов сообщил, что подразделения, состоящие из польских наемников, действуют на различных участках с 2022 года. По его словам, подразделения в пределах роты остаются на линии боевого соприкосновения «месяц-полтора», часто «меняются».

    При этом сами наемники, прибывая на линию боевого соприкосновения, формально числятся «в отпусках или отставке, они не польская армия, они сами по себе». Действуют они «через украинский «иностранный легион».

    Напомним, сообщалось, что на европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на Украине наемников, в том числе польских. При этом польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняли боевые задачи» на границе с Россией.

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    10 апреля 2024, 09:26 • Новости дня
    Гагаузия пригрозила обратиться к России в случае ввода войск Молдавии
    Гагаузия пригрозила обратиться к России в случае ввода войск Молдавии
    @ Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Россию, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости автономии.

    При этом Гуцул выразила надежду на здравый смысл властей Молдавии, передает РИА «Новости».

    Ранее Гуцул заявляла, что Гагаузия отделится от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. При этом она подчеркнула, что регион хочет остаться в составе Молдовы, но будет «принимать меры» в случае объединения страны с Румынией.

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    10 апреля 2024, 21:50 • Новости дня
    Пушков: Западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти

    Пушков связал рост смертей в западных странах в постковидные времена с массовой вакцинацией

    Пушков: Западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В западных странах в постковидные годы фиксируется гораздо больше смертей, чем в доковидные, что можно объяснить последствиями массовой вакцинации, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он написал, что западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти.

    «В Великобритании и Ирландии та же ситуация, что в США: в постковидные годы фиксируется гораздо больше смертей, чем в доковидные. Единственно возможный вывод: смертоносные последствия массовой вакцинации и крупнейшей операции по обогащению большой фармы за счет подопытного населения США, Британии и других западных стран», – считает Пушков.

    Ранее в Нидерландах объяснили высокую смертность в первую волну COVID-19.

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    10 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    Названа причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»

    Роскосмос: Сбой системы контроля пуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска «Ангары-А5»

    Названа причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На космодроме Восточный второй раз подряд был отложен пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя».

    По словам Борисова, «скорее всего, это программная ошибка», которая будет найдена в течение дня. Он подчеркнул, что «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло», передает ТАСС.

    Глава Роскосмоса также отметил, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний, который сейчас проходит КРК «Амур».

    «Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, нюансы конструкторского характера, технологического характера или эксплуатационного», – пояснил Борисов.

    Следующая попытка пуска «Ангары-А5» назначена на 11 апреля.

    Напомним, пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля, был вновь отменен.

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    10 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Ереван выдвинул условие сохранения вещания российского ТВ в Армении

    Министр Айрапетян: Ереван может расторгнуть договор вещания с Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Армения может расторгнуть договор о вещании с Россией, если не изменится содержание программ, как предлагает Ереван, сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

    Айрапетян отметил, что Армения позитивно настроена по этому вопросу и планирует на следующей неделе предоставить России пакет предложений с правками касательно существующего соглашения. По его словам, необходимо достичь такого рабочего документа, в случае нарушения положений которого последуют санкции. В противном случае Ереван расторгнет соглашение на вещание с Россией, передает ТАСС.

    Айрапетян заявил, что Армения и Россия ранее не достигли соглашения, после чего было решено заблокировать трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Ранее Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в обозримой перспективе смогут лично обсудить все вопросы, имеющиеся в отношениях двух стран.

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    10 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о новом контрнаступлении ради денег от Запада

    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ испытывают дефицит живой силы, но для очередной волны мобилизации нужны деньги. Поэтому Зеленский, вновь возвращаясь к теме контрнаступления, пытается выпросить очередные транши от Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине исключили из закона о мобилизации положения о демобилизации и ротации военных, а Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления.

    «Все заявления и действия вокруг закона о мобилизации направлены на пополнение рядов ВСУ и сохранение имеющейся живой силы. Дело в том, что украинские войска уже сейчас испытывают серьезный дефицит, который в перспективе может лишь усугубиться. Поэтому главком Сырский и предложил рассмотреть поправки о ротации и увольнении позже. Он просто тянет время», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Когда будет принят закон о мобилизации, предсказать сложно. Киеву на это нужны в том числе деньги. Да и в целом армия – это не только солдаты. Новых бойцов необходимо одеть, вооружить, снабдить медикаментами и прочим. А у Киева собственных средств нет. Поэтому проект, скорее всего, будут тормозить. Это стандартная для Украины история – несоответствие желаний и возможностей», – подчеркивает он.

    «На этом фоне Зеленский вновь возвращается к риторике вокруг якобы нового контрнаступления. Не сомневаюсь, что это очередная попытка привлечь внимание Запада. Ведь только так можно получить какое-то финансирование. Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши не станут пустой тратой. Кроме того, такими заявлениями подогревается угасающий патриотизм граждан». – резюмировал Скачко.

    Ранее комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации.

    Главком в письме к главе Минобороны Украины Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов документа нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте».

    В результате правительству Украины было поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект документа о ротации и увольнении с военной службы.

    Напомним, одобренный в первом чтении закон о мобилизации предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения Ставки верховного главнокомандующего. Позднее к проекту подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в документ.

    Тем временем Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады быстрее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Поведение депутатов он назвал «безответственным». Кроме того, по его мнению, Запад очень сильно недоволен промедлением в отношении этого документа.

    Также Зеленский сообщил о наличии у Украины плана нового контрнаступления. По его словам, этот документ уже был разработан. Однако для реализации задуманного ВСУ нужно получить от стран Запада современные системы вооружения.

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    10 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам», успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    Кэмпбелл, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте, заявил, что Вашингтон прямо сказал Пекину, что «если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР», передает ТАСС.

    Замгоссекретаря США назвал «самой важной миссией» для Вашингтона поддержание мира и стабильности в Европе, а успехи России могут неприемлемо изменить баланс сил в ЕС.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

    Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    10 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией

    В МИД Китая заявили, что не потерпят вмешательства США в сотрудничество Москвы и Пекина

    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит осуждения и вмешательства со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

    Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

    Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях США с Китаем.

    Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    Коментарии (11)
    10 апреля 2024, 21:25 • Новости дня
    Гуцул встретили аплодисментами по возвращении в Молдавию из России
    Гуцул встретили аплодисментами по возвращении в Молдавию из России
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после поездки в Россию, она прошла паспортный и таможенный контроль, руководителя региона встретили в аэропорту Кишинева овациями.

    В рамках визита в Россию Гуцул было подписано соглашение о долгосрочном партнерстве и развитии сотрудничества в финансово-кредитной сфере с Промсвязьбанком, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Гуцул отказались выпускать из зоны проверки документов в аэропорту Кишинева и отправили на допрос.

    В ходе мартовского визита в Россию Гуцул встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. Она отметила, что рассказала Путину о давлении, которое оказывает Кишинев на автономию, выразив надежду, что у региона получится заручиться поддержкой Москвы.


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    10 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На американских кладбищах, как и на европейских, растет число могил ликвидированных ВС России на Украине наемников.

    Так, 50-летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси погиб спустя два месяца после начала СВО, при этом его останки захоронили на родине только в марте этого года, так как он долгое время считался пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    Другой погибший Брайн Янг воевал в составе украинских сил и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. У него остались двое дочерей, на его памятнике есть эпитафия со словами «вперед к новым приключениям».

    Другой погибший наемник – бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к иностранному легиону Украины, он погиб в июне прошлого года в Краматорске.

    Еще один убитый на Украине американский «волонтер» – Дейн Партридж, служивший ранее в Ираке. СМИ сообщали, что он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Уже в октябре наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. У него остались жена и пятеро детей.

    В Европе также увеличилось число могил погибших на Украине наемников.

    Коментарии (18)
    10 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался участвовать в судебном заседании
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался участвовать в судебном заседании
    @ Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Диловар Исломов, обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», отказался от участия в рассмотрении своей жалобы на арест, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как сообщил источник ТАСС, Диловар Исломов отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу.

    Жалобу на арест Исломова Мосгорсуд рассмотрит в среду.

    Ранее Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

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    10 апреля 2024, 16:40 • Новости дня
    Стали известны место и время похорон Александра Ширвиндта

    Похороны Ширвиндта пройдут на Новодевичьем кладбище в кругу родных

    Стали известны место и время похорон Александра Ширвиндта
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Похороны народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе Театра сатиры.

    Как уточнили в пресс-службе, похороны Ширвиндта пройдут после полудня в кругу родных и сотрудников театра, передает ТАСС.

    О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

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    10 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Захарова: НАТО строит центры у границ России для ударов по информационной инфраструктуре

    Захарова: НАТО строит центры сбора данных у границ России для ударов по информационной инфраструктуре

    Захарова: НАТО строит центры у границ России для ударов по информационной инфраструктуре
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В НАТО создают центры отслеживания и сбора разведданных для нанесения ударов по критической информационной инфраструктуре России, эти центры расположены вдоль российских границ – в Эстонии, Латвии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Военно-политическое руководство Североатлантического альянса наращивает силовой потенциал с прицелом на российское информационное пространство для подготовки и проведения киберопераций, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Вашингтон вместе с союзниками используют сеть подконтрольных Агентству нацбезопасности США центров по периметру границ России. Это Эстония, Латвия, Финляндия. Также планируется задействовать Молдавию и Грузию. Там создаются киберлаборатории для оперативно-технического обеспечения групп и состава киберкомандования или сил специальных операций НАТО.

    Центры отслеживают и собирают разведданные, обрабатывают сценарии нанесения ударов с использованием информационных технологий по объектам критической информационной инфраструктуры России.

    Запад под прикрытием защиты неких ценностей использует информационно-коммуникационные технологии как инструмент в развязанной против России гибридной войне.

    Российская сторона выступает с большей частью развивающихся стран Глобального Юга, отстаивая на международных площадках формирование равноправной системы мировой информационной безопасности, создание единых правил в этой сфере.

    Это единственное решение, позволяющее обеспечить соблюдение принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. Оно даст возможность предотвратить и урегулировать конфликты в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    После начала СВО интенсивность кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры и россиян дошли до беспрецедентного уровня. За многими этими атаками стоят иностранные спецслужбы, они действуют руками хакеров с Украины.

    Коментарии (13)
    10 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    WSJ: Американские беспилотники на Украине не оправдали ожиданий

    Wall Street Journal: Американские беспилотники на Украине не оправдали ожиданий

    Tекст: Александра Юдина

    Поставляемые на Украину американские беспилотники не показали такой же эффективности, как другие системы, из-за неспособности преодолевать российские радиоэлектронные помехи, пишет Wall Street Journal.

    Как отметил исполнительный директор разработчика дронов Skydio Адам Брай, все классы американских беспилотников на Украине продемонстрировали себя хуже, чем другие системы, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что украинские военные жаловались на уязвимость американских беспилотников и их неспособность противостоять российским РЭБ-системам и технологиям отключения GPS.

    По мнению экс-чиновников Минобороны США, недостатки беспилотников США частично объясняются политикой правительства США в отношении Китая.

    Ранее Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger.

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