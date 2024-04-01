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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинский «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    5 комментариев
    1 апреля 2024, 17:27 • Новости дня

    Следствие попросило арестовать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

    Следствие попросило арестовать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» – Якубджони Юсуфзоды.

    Якубджони Юсуфзоды, по данным следствия, за несколько дней до теракта перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов, а часть средств – одному из исполнителей уже после совершения преступления, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Юсуфзоды предъявлено обвинение по статье о теракте.

    Ранее сообщалось, что по решению Басманного суда под арест помещен девятый подозреваемый по делу о террористическом акте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои.

    26 марта был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.

    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 19:41 • Новости дня
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    @ @KarenEngibaryan

    Tекст: Дарья Григоренко

    35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей, сообщили в Союзе армян России.

    В Telegram-канале Союза армян России рассказали, что мужчина в момент трагедии находился неподалеку от концертного зала. Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. В Союзе добавили, что Енгибарян, рискуя жизнью, вытаскивал людей из дыма, отводил их к медикам и возвращался обратно, чтобы помочь другим, а одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Домой Карен вернулся только под утро, пишет «Коммерсант».

    В итоге мужчина сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось, говорится в сообщении.

    В Союзе сообщили, что прощание с Енгибаряном пройдет 30 марта в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе.

    Ранее очевидцы рассказали, что один из зрителей «Крокуса» помог спастись десяткам человек, он отнял автомат у террориста и дал время выйти людям из зрительного зала.

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 144 человека, пострадало 382 человека.

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    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича на теракт в «Крокусе»

    Захарова указала на лицемерие заявлений Пугачевой и Макаревича о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла лицемерием и предательством заявления певицы Аллы Пугачевой и музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом в России) о том, что скорбеть по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» нужно «молча».

    Захарова в Telegram отметила, что те, кого россияне долгое время считали «своими, народными, родными», оказались «не друг, не враг, а так». Она указала, что эти люди «неделю молчали» после теракта, а затем заявили, что «скорбеть надо молча».

    Захарова прокомментировала слова Пугачевой, которая заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram», и Макаревича**, назвавшего «пошлейшим занятием» публичное выражение скорби.

    Официальный представитель МИД выразила недоумение по поводу такой позиции, напомнив, что многие мировые шедевры были созданы как ответ на трагедии. Захарова привела в пример «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, песню «Журавли» на стихи аварского поэта Расула Гамзатова, а также подчеркнула, что гобелен по мотивам картины Пикассо «Герника» не случайно долгое время находился «у входа в зал заседаний» СБ ООН. Захарова вспомнила, что группа «Машина времени» в память о жертвах теракта в Тушине сама исполняла песню «Пока горит свеча», хотя та и была написана по другому поводу.

    Она также напомнила о публичной реакции Пугачевой на смерти Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова, а также о реакции Максима Галкина (признан иноагентом в России) на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Она напомнила, что Макаревич** «не молчал ни когда умер Михаил Горбачев, ни совсем недавно, после событий 7 октября в Израиле».

    «Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы!» – заявила официальный представитель МИД России.

    В конце своего заявления Захарова выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна. Она подчеркнула, что делает это «публично», ведь «мир должен знать настоящих героев».

    Напомним, 35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей.

    Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях. Макаревич** также раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта и призвал «не трындеть».

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    30 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    @ CBS News/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    На лице президента Украины Владимира Зеленского на миг промелькнула ухмылка, когда журналист CBS News задал ему вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

    После вопроса Зеленский хмыкнул и сказал: «Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся, передает РИА «Новости».

    При этом разговоре он перестал выглядеть обеспокоенным и серьезным, нежели пока рассказывал о положении дел в стране.


    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    30 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына

    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения у семей погибших в «Крокус Сити Холла»

    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мать главаря напавших на «Крокус Сити Холл» террористов Шамсидина Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения от своей семьи близким пострадавших и близких в теракте.

    В Telegram-канале агентства Ruptly опубликовано видеозапись, на которой мать Шамсидина Фаридуни Муассар Заргарова в слезах просит прощения от имени своей семьи.

    По ее словам, женщина не понимает, зачем ее сын совершил этот поступок.

    Также женщина призвала своего сына рассказать, кто его во все это «втянул».

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

    Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    1 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые, задержанные в Дагестане, снабжали террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», а также сами готовили теракт в Каспийске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Террористическая ячейка из четырех иностранцев готовила теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске, указало ведомство, передает ТАСС.

    Подозреваемые также участвовали в финансировании и обеспечении «средствами террора» исполнителей теракта в «Крокусе».

    Напомним, в ходе КТО в Дагестане задержали членов бандгруппы, планировавших теракты. Источник сообщал, что двое задержанных являются выходцами из Средней Азии.

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    30 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
    Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корреспонденты заявили о возможном обнаружении криптокошелька, через который исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» могли перечислять средства.

    Так, в связанном с террористической организацией «Исламское государство» (запрещено в России) Telegram-канале был найден связанный с кошельком номер телефона, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, в день теракта с этого номера была переведена террористам сумма, в два раза меньше, чем была им обещана.

    При этом отмечается, что обнаруженный номер телефона, привязанный к криптокошельку, также связан с организацией «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу ИГ*.

    Известно также, что администратор Telegram-канала с ником Mavlavi_56, администрировал и другие ресурсы ИГ*.

    Кроме того, по данным агентства, в Telegram-канале, который собирал средства для теракта, до этого фигурировала банковская карта, выпущенная в США.

    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (11)
    1 апреля 2024, 08:34 • Новости дня
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) попала в больницу, когда узнала о теракте, сообщила одна из соседок родителей террориста.

    Как сообщил источник РИА «Новости», после того, как женщина услышала новость о теракте, она попала в больницу, где до сих пор лежит в реанимации без сознания.

    Ранее родители Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) выразили соболезнования семьям жертв.

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    31 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших

    Tекст: Ольга Иванова

    Родители Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), одного из участников теракта в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 144 человека, выразили соболезнования семьям жертв.

    Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление. «Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Отец Мирзоева Барот Мирзоев также выразил соболезнования семьям погибших. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», – сказал он.

    Напомним, перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

    Коментарии (6)
    30 марта 2024, 12:48 • Новости дня
    Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека
    Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Количество пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» выросло до 551 человека, сообщил подмосковный главк МЧС.

    По данным на 6.00 30 марта, в результате теракта пострадали 695 человек, из которых 144 погибли, передает ТАСС.

    В медслужбах уточнили, что большинство пострадавших были направлены на амбулаторное лечение.

    Ранее был допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса».

    Коментарии (7)
    30 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса»
    Допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Следствие провело допрос ответственного за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, сообщили в правоохранительных органах.

    Допрос проведен в связи с шагами по проверке пожарной безопасности, а также систем противопожарной защиты, передает ТАСС.

    Напомним, как рассказали очевидцы, террористы принесли с собой бензин, облили им кресла и стены, после чего подожгли. Очевидцы заявляли, что не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение.

    В МЧС воздержались от оценок противопожарной системы «Крокуса», отметив, что оценки озвучат по завершении следствия. Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что система пожаротушения была задействована, но не справилась с огнем, поскольку пожар распространился на слишком большую площадь.


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    30 марта 2024, 20:28 • Новости дня
    Минуту молчания в память о погибших в теракте объявили у «Крокус Сити Холла»

    Tекст: Вера Басилая

    Минута молчания была объявлена у «Крокус Сити Холла» в память о погибших при теракте, затем оркестр под управлением Валерия Гергиева дал концерт.

    На площадке перед сценой, где расположились музыканты, из сотен свечей составлены фигуры трех журавлей. На протяжении всего девятого дня трагедии к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтили память погибших также послы иностранных государств, передает РИА «Новости».

    «Волонтеры Победы» Кировской области вместе с волонтерами из других общественных организаций и неравнодушными гражданами почтили память погибших в трагедии. Добровольцы предлагали участникам акции прикрепить бумажного журавлика со словами поддержки к памятному арт-объекту. Также «Волонтеры Победы» Камчатского края вместе с неравнодушными жителями региона зажгли свечи памяти.

    «Бессмертный полк» России предложил всем желающим в этот день разместить на своей странице в соцсетях или использовать вместо аватарки изображение взлетающего в небо журавля.

    Ранее главы и сотрудники аккредитованных в Москве дипмиссий зарубежных государств, в том числе послы США и стран ЕС, почтили память жертв теракта и возложили цветы к стихийному мемориалу около «Крокуса».

    Также в память о погибших в небо были запущены белые шары.

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    30 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    В Москве простились с мужчиной, всю ночь спасавшим людей из «Крокуса»

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Москве в церкви Сурб Хач Армянского храмового комплекса прошла церемония прощания с Кареном Енгибаряном, который погиб после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Енгибарян оказался неподалеку от места теракта и всю ночь помогал пострадавшим: вытаскивал людей из дыма, отводил к медикам. В результате он сильно надышался угарным газом, простыл и был госпитализирован. Состояние Енгибаряна ухудшалось, и 29 марта он умер, передает ТАСС.

    Проститься с Енгибаряном пришли не только его семья и друзья, но и родственники тех, кого он спас.

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    29 марта 2024, 18:11 • Новости дня
    В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в планировании терактов на праздник Навруз

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанские спецслужбы поместили под стражу 15 подозреваемых в планировании терактов на праздник Навруз, их проверяют на связь с устроившими теракт в «Крокус Сити Холле».

    Спецслужбы задержали 15 подозреваемых жителей Душанбе и Вахдата, их подозревают в планировании терактов на праздник Навруз (21–23 марта), сообщают РИА «Новости».

    Их проверяют на связь с теми, кто совершил теракт в «Крокусе». Всех подозреваемых задержали до празднования Навруза.

    Ранее в пятницу Reuters сообщал, что правоохранители в Таджикистане задержали девятерых подозреваемых в связи с фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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