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Активисты МГЕР помогут жителям ЛНР в оформлении паспортов
Жителям ЛНР в оформлении паспортов РФ и в организации для школьников новых регионов занятия ко Дню космонавтики поможет отряд волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» (МГЕР). Более 50 активистов МГЕР будут работать в Луганске и отдаленных районах республики, а также в Донецке, Мариуполе и Херсонской области.
Активисты продолжат помогать жителям в оформлении документов для получения российского паспорта и организуют в школах просветительские мероприятия ко Дню космонавтики, включая викторины, опросы и лекции, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, говорится на сайте ЕР.
«В ЛНР наши активисты вместе с отделом внутренней миграции помогли оформить российские паспорта десяткам жителей. Волонтеры выезжают к многодетным семьям, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы ускорить для них процесс оформления документов. Заявок поступает много, поэтому нарастим количество волонтеров на этом направлении. Также ко Дню космонавтики в школах проведем уроки, викторины и опросы. Среди наших волонтеров есть педагоги, которые организуют интерактивные занятия для детей», – рассказал он.
Напомним, с 30 марта 2022 года в новых регионах постоянно находится отряд волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам.