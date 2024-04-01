Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.2 комментария
Климатолог связал жаркую весну в России с глобальным потеплением
Климатолог Кокорин: Весна в России за последние 50 лет потеплела на три градуса
За последние полвека температура воздуха весной в России выросла на три градуса, рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Температура воздуха 1 апреля в Москве достигла +20 градусов и побила рекорд 1983 года на 2,5 градуса, сообщил Кокорин, передает ТАСС.
Климат на Земле меняется в сторону потепления, в большинстве случаев отмечается рост температуры воздуха зимой, но в России, несмотря на то что она частично является Арктикой, лидером по потеплению является весна, отметил эксперт.
«Видимо, это связано с перемещением воздушных масс с юга на север. Модели дают, что в XXI веке зима обгонит по потеплению весну по всей территории России, но пока весна лидер», – сказал Кокорин.
По его словам, в среднем каждые десять лет температура воздуха в России весной растет на 0,6 градуса, при этом летнее потепление составило 0,4 градуса, а зимой и осенью – 0,5 градуса.
«Конечно, все это довольно пятнисто и можно найти места, например, в Екатеринбурге или Омской области, где лето никак не изменилось за 50 лет», – отметил он.
Ранее москвичам пообещали жару в начале апреля.