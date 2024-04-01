Климатолог связал жаркую весну в России с глобальным потеплением

Климатолог Кокорин: Весна в России за последние 50 лет потеплела на три градуса

Tекст: Валерия Городецкая

Температура воздуха 1 апреля в Москве достигла +20 градусов и побила рекорд 1983 года на 2,5 градуса, сообщил Кокорин, передает ТАСС.

Климат на Земле меняется в сторону потепления, в большинстве случаев отмечается рост температуры воздуха зимой, но в России, несмотря на то что она частично является Арктикой, лидером по потеплению является весна, отметил эксперт.

«Видимо, это связано с перемещением воздушных масс с юга на север. Модели дают, что в XXI веке зима обгонит по потеплению весну по всей территории России, но пока весна лидер», – сказал Кокорин.

По его словам, в среднем каждые десять лет температура воздуха в России весной растет на 0,6 градуса, при этом летнее потепление составило 0,4 градуса, а зимой и осенью – 0,5 градуса.

«Конечно, все это довольно пятнисто и можно найти места, например, в Екатеринбурге или Омской области, где лето никак не изменилось за 50 лет», – отметил он.

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