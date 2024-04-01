Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Песков прокомментировал выдвижение Подносовой на должность главы ВС
Песков: ВККС, выдвигая Подносову на должность главы ВС, реализует свои полномочия
Высшая квалификационная комиссия судей, выдвигая Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда (ВС) России, реализует свои полномочия, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля не считает, что тема «гендерного неравенства» в органах власти как-либо связана с этим предстоящим назначением. Песков заверил, никакого гендерного неравенства в российских органах власти нет, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что женщины «прекрасно, с успехом и блестяще» продвигаются по службе в тех направлениях, где того сами желают. Никаких ограничений или неравенства здесь нет, сказал он.
Напомним, ВККС единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России.