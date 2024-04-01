«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.2 комментария
ВККС единогласно рекомендовала Подносову на пост председателя Верховного суда
ВККС единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России.
Как огласил решение председатель ВККС Николай Тимошин, Высшая квалификационная коллегия судей единогласно приняла решение рекомендовать Подносову на должность председателя Верховного суда России, передает ТАСС.
Ранее ВККС объявил вакантной должность председателя Верховного суда России.
Напомним, президент Владимир Путин во время церемонии прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым пообщался с супругой и дочерью покойного.