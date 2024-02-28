Путин на прощании с Лебедевым пообщался с супругой и дочерью покойного

«Союз театральных деятелей России – уникальное творческое объединение для нашей страны. За 150 лет своего существования оно сумело сохранить свою целостность. Организация прошла проверку временем: с ее помощью создаются актуальные по сей день постановки, которые могут увидеть зрители от Дальнего Востока до Калининграда», – сказал Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
«Объединение с каждым годом прирастает новыми и активными участниками. На его плечах буквально взращиваются поколения будущих мэтров отечественной сцены. В общем, переоценить значение Союза для культурной жизни России невозможно. Особенно радует, что это понимает и наш президент Владимир Путин», – отмечает собеседник.
«Несмотря на то что страна переживает крайне непростые времена и противостоит сильному противнику в рамках СВО, президент все равно считает своим долгом издавать столь значимые указы, которые развивают творчество. Надеюсь, что в рамках подготовки к празднованию нам удастся подготовить большое число качественных мероприятий», – подчеркивает он.
«Их обсуждение уже началось. Гражданам России стоит ожидать не только культурных акций, но и общественных. Вышедший указ, уверен, также станет важным поводом для создания большого числа программ поддержки актеров и режиссеров, в том числе и молодых», – акцентирует Крок.
Театральное искусство означает для нашей страны очень многое, отмечает Александр Федоров, актер, театральный режиссер, педагог, основатель и худрук Детского музыкального театра юного актера. «Ведь именно Россия подарила актерскому промыслу сотни талантливых имен. Наша школа по праву считается одной из самых сильных в мире», – сказал он.
«К тому же театр всегда являлся отражением своего времени. В текущий момент особенно важно это осознавать, ведь именно на сцене происходит истинная рефлексия по поводу современных проблем, вызовов и трудностей. Граждане РФ с особенным трепетом относятся к тем или иным постановкам, и это не может не радовать», – подчеркивает собеседник.
По его словам, во всех уголках России проводятся различные фестивали и конкурсы, направленные на развитие юных дарований этого сложного ремесла. «Указ президента позволит придать этому процессу еще более сильный импульс, что окажет неоценимую поддержку развитию отечественной культуры», – считает эксперт.
«Думаю, в честь празднования этой знаменательной годовщины нам стоит ожидать еще больше необычных форматов театральных постановок. Скорее всего, будет запущено несколько крупных программ грантовой поддержки, с помощью которых режиссеры и актеры смогут воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии», – резюмирует Федоров.
Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей (СТД). Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
СТД был основан в 1876 году как общество взаимного вспоможения русских артистов. На сегодняшний день Союз объединяет деятелей театрального искусства всей страны. Объединение содействует развитию театрального искусства и оказывает практическую помощь профильным учреждениям.