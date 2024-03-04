ВККС объявил вакантной должность председателя Верховного суда России

Tекст: Ольга Никитина

Заявления и документы от претендентов на должность должны быть поданы до 22 марта, уточнили в коллегии. Исполняет обязанности главы Верховного суда России до назначения нового председателя первый зампред Петр Серков, пишет РАПСИ.

Накануне коллегия прекратила полномочия бывшего председателя суда высшей инстанции Вячеслава Лебедева в связи с его смертью. Глава суда высшей инстанции, заслуженный юрист, профессор Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля на 81-м году жизни. Прощание с Лебедевым прошло в Колонном зале Дома союзов. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Почти десять лет – с 1991 по 2002 годы – в России проходила судебная реформа, драйвером которой был именно Лебедев, стремившийся к созданию единой правовой базы деятельности судей, стабильному финансированию системы и выстраиванию понятной и гуманной структуры.

Верховный суд России внес неоценимый вклад в гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики. Высшая инстанция последовательно выступает за более широкое применение наказаний, альтернативных лишению свободы, и мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. По инициативе Верховного суда были декриминализованы многие составы преступлений, в том числе по экономическим делам.

Результатом такой работы стало сокращение числа осужденных более чем в два раза за последние двадцать лет.

С каждым годом российские суды становятся все более доступными для граждан. Иски можно подавать в электронном виде и через многофункциональные центры (МФЦ). В дальнейшем данная практика должна распространиться на все субъекты РФ. Участие в заседаниях можно осуществлять дистанционно. Аппараты судов ведут онлайн-картотеку всех рассматриваемых дел.

По инициативе ВС РФ в 2019 году были созданы кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции. Новая модель организации судебной системы исключает совмещение в одном суде общей юрисдикции нескольких инстанций по одним и тем же категориям дел. В работе кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции реализуется принцип экстерриториальности правосудия, в соответствии с которым судебные округа не совпадают с административно-территориальным делением государства, чем обеспечивается повышение стандартов независимости судей.