Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.5 комментариев
ВККС объявил вакантной должность председателя Верховного суда России
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) объявила об открытии вакансии на должности председателя Верховного суда России.
Заявления и документы от претендентов на должность должны быть поданы до 22 марта, уточнили в коллегии. Исполняет обязанности главы Верховного суда России до назначения нового председателя первый зампред Петр Серков, пишет РАПСИ.
Накануне коллегия прекратила полномочия бывшего председателя суда высшей инстанции Вячеслава Лебедева в связи с его смертью. Глава суда высшей инстанции, заслуженный юрист, профессор Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля на 81-м году жизни. Прощание с Лебедевым прошло в Колонном зале Дома союзов. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.
Почти десять лет – с 1991 по 2002 годы – в России проходила судебная реформа, драйвером которой был именно Лебедев, стремившийся к созданию единой правовой базы деятельности судей, стабильному финансированию системы и выстраиванию понятной и гуманной структуры.
Верховный суд России внес неоценимый вклад в гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики. Высшая инстанция последовательно выступает за более широкое применение наказаний, альтернативных лишению свободы, и мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. По инициативе Верховного суда были декриминализованы многие составы преступлений, в том числе по экономическим делам.
Результатом такой работы стало сокращение числа осужденных более чем в два раза за последние двадцать лет.
С каждым годом российские суды становятся все более доступными для граждан. Иски можно подавать в электронном виде и через многофункциональные центры (МФЦ). В дальнейшем данная практика должна распространиться на все субъекты РФ. Участие в заседаниях можно осуществлять дистанционно. Аппараты судов ведут онлайн-картотеку всех рассматриваемых дел.
По инициативе ВС РФ в 2019 году были созданы кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции. Новая модель организации судебной системы исключает совмещение в одном суде общей юрисдикции нескольких инстанций по одним и тем же категориям дел. В работе кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции реализуется принцип экстерриториальности правосудия, в соответствии с которым судебные округа не совпадают с административно-территориальным делением государства, чем обеспечивается повышение стандартов независимости судей.