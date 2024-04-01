«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.2 комментария
ФСБ задержала потенциального террориста в Ростовской области
Сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области задержали мужчину, который вступил в террористическую организацию и заявил о готовности совершить теракт, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как говорится в сообщении, мужчина, находясь на территории Ростовской области, связался с представителем террористической организации, подтвердил участие в ней и заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах, передает ТАСС.
Подозреваемый задержан.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств его противоправной деятельности.
Ранее подозреваемый в планировании поджога в Ростовской области признался в работе на СБУ.