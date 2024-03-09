Tекст: Кристина Цыцура

По данным СМИ, немцы якобы готовятся к оборонительной войне, им придется вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным, передает РИА «Новости».

Также журналист издания отметил, что Берлин скорее всего пойдет на эскалацию конфликта, чтобы спасти киевское правительство, и отправит ракеты большой дальности Taurusи.

Обозреватель напомнил и о Минских соглашениях, которые были подписаны западными политиками только для того, чтобы выиграть время.

Ранее в Кремле заявили о нежелании России воевать с Германией.