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    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    9 марта 2024, 10:41 • Новости дня

    «Политика»: Германия начала подготовку к войне с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Берлин не скрывает, что готовится к войне с Россией, пишет сербское издание «Политика».

    По данным СМИ, немцы якобы готовятся к оборонительной войне, им придется вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным, передает РИА «Новости».

    Также журналист издания отметил, что Берлин скорее всего пойдет на эскалацию конфликта, чтобы спасти киевское правительство, и отправит ракеты большой дальности Taurusи.

    Обозреватель напомнил и о Минских соглашениях, которые были подписаны западными политиками только для того, чтобы выиграть время.

    Ранее в Кремле заявили о нежелании России воевать с Германией.

    6 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста

    Экс-глава сербской спецслужбы Вулин заподозрил Бербок в копировании речи деда-нациста

    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Германии Анналена Бербок проводит направленную против Сербии и России политику, пропагандируя взгляды своего деда-нациста, заявил бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии, лидер «Движения социалистов» Александр Вулин.

    «Поскольку дед-нацист «защищал» Европу от СССР, неудивительно, что его внучка «защищает» Европу от сербов и русских, даже когда на нее не нападают», – отметил Вулин, его слова приводятся в опубликованном заявлении «Движения социалистов», передает ТАСС.

    Слова Бербок о том, что «сердце Европы сейчас бьется в Киеве» по аналогии с тем, как оно «билось в Сараево» во время конфликта в Боснии и Герцеговине при распаде Югославии, указывают на то, что «сербам нет места в ЕС, как и россиянам», заявил Вулин.

    Он также отметил, что неясно, писала ли Бербок свое заявление самостоятельно или заимствовала речь своего деда-нациста, награжденного в 1944 году орденом «За военные заслуги».

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок Вальдемар был офицером вермахта. Сама Бербок заявила, что ей не было известно содержание этих документов.

    Коментарии (9)
    7 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    Бербок призвала отдать Киеву больше дальнобойного оружия

    Глава МИД Германии Бербок заявила, что Украине надо дать больше дальнобойного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Желающие мира на Украине должны предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

    Нужно мобилизовать все средства, предоставить Киеву больше боеприпасов, больше средств ПВО, дальнобойного оружия для того, чтобы Украина могла выжить, передает ТАСС ее слова.

    Ранее Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства». Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (21)
    8 марта 2024, 13:30 • Новости дня
    В Германии назвали поставку Taurus Украине крайней чертой

    Писториус заявил, что ракеты Taurus не определят исход конфликта на Украине

    В Германии назвали поставку Taurus Украине крайней чертой
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнобойные ракеты не станут решающими для конфликта на Украине, ФРГ не намерена пересекать эту линию, потому что не хочет быть воюющей стороной, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус еще раз подчеркнул, что Taurus пока не поставлены: есть крайняя черта, которую Германия не преступит, передает ТАСС.

    Ранее оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.

    Коментарии (11)
    6 марта 2024, 12:03 • Новости дня
    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России

    Financial Times: Разведка Запада встревожилась из-за усилившейся деятельности разведслужб России

    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с недавней утечкой записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост разведслужбы Запада всерьез обеспокоены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет Financial Times.

    По данным газеты, недавняя публикация утечки стала только одним из пугающих примеров, передает РИА «Новости».

    Так, один из офицеров западной разведки отметил, что «игра в кошки-мышки вернулась».

    Другой заявил, что «российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны».

    «Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», – сказал другой представитель западных разведслужб.

    Кроме того, анонимный источник газеты заметил, что «русские могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

    Коментарии (3)
    6 марта 2024, 20:34 • Новости дня
    Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии
    Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Факт утечки разговора германских военных, в ходе которого обсуждались сценарии удара по Крымскому мосту, не подорвала отношения с партнерами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине.

    Трансляцию выступления Шольца провел телеканал Welt. Он выразил уверенность в том, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его. По его словам, сегодня на заседании правительства говорилось о том, что все, с кем ФРГ вышла на контакт, ответили, поэтому можно на это опираться. Канцлер не уточнил, что именно ответили партнеры ФРГ, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась в адрес немецких офицеров, принимавших участие в обсуждении атаки на Крымский мост. Она также добавила, что вызванный в МИД посол Германии Александер Ламбсдорфф не стал отрицать подлинность разговора немецких офицеров.

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    7 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    Захарова отреагировала на рекомендацию МИД Германии не посещать Россию

    Tекст: Вера Басилая

    В Берлине опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что власти все это время их обманывали, заявила RTVI официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Представитель МИД России считает, что последние рекомендации Берлина гражданам Германии не посещать Россию, говорят о том, что проамериканские власти боятся, что немцы пообщаются с россиянами и поймут, что их правительство их обдурило, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии не посещать Россию, а также предостерег от поездки в Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край.

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    7 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку Taurus Украине

    Оппозиция решила вынести на голосование в Бундестаге резолюцию о поставках Taurus Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь вынесет на голосование в парламент Германии резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, заявил газете Rheinische Post первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай.

    Фрай считает, что парламент должен взять на себя руководство действиями по поставкам дальнобойных ракет Украине. В резолюции говорится, что правительство ФРГ призывает незамедлительно выполнить просьбу Украины о поставке крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера. При этом отмечается, что ракеты должны быть поставлены в максимально возможном объеме, передает ТАСС.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.

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    7 марта 2024, 11:31 • Новости дня
    Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Украине

    Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Taurus Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц не будет отправлять ракеты Taurus Украине, так как понимает, что ему придется отвечать за это перед Россией, пишет Politico.

    Издание подчеркивает, что поставки Киеву такого оружия в любом случае встревожили бы российского президента Владимира Путина, Шольц понимает, что Москва приняла бы ответные меры против Германии, передает РИА «Новости».

    Также Politico указывает на то, что большие потери Германии в противостоянии с Россией в течение XX века и в ходе Первой и Второй мировых войн сформировали «коллективную психику немцев». В этой связи понятно их устойчивое нежелание эскалировать отношения с Москвой.

    Кроме того, авторы статьи добавляют, что нежелание Шольца идти ва-банк ради Киева допускает мысль о вероятности соглашения Киева на мирные переговоры.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

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    8 марта 2024, 09:45 • Новости дня
    Риттер: Европа и НАТО угрожают нацбезопасности США

    Экс-разведчик США Риттер: Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, обсуждая атаку на Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя утечку разговора офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту.

    Риттер напомнил, что немецкий парламент уже дважды отклонял идею передачи крылатых ракет Taurus для нужд ВСУ. И тем не менее в бундесвере есть офицеры, которые пытаются действовать в обход Министерства обороны Германии, канцлера Олафа Шольца и президента Германии, передает ТАСС слова Риттера.

    «Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США», – подчеркнул он.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.

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    9 марта 2024, 04:27 • Новости дня
    Россия решила обсудить в СБ ООН вопрос присутствия западных военных на Украине

    Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу присутствия военных западных стран на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На 22 марта Россия запросила заседание СБ ООН, на котором собирается обсудить тему присутствия западных военных на Украине, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что некоторые безответственные политики в Европе толкают украинский конфликт к эскалации, добиваясь прямого столкновения России и НАТО. По его словам, тяжело иначе понять соответствующие слова президента Франции Эммануэля Макрона, «грозящие началом третьей мировой войны», передает РИА «Новости».

    Комментируя разговор офицеров бундесвера, «рассуждавших о том, как помочь украинцам разрушить Керченский мост», Полянский указал, что в их беседе было подтверждено присутствие на Украине американских, британских и европейских военных советников, которые «помогают ВСУ выбирать цели для ударов».

    Также Полянский указал на сообщения New York Times о появлении на Украине у границы с Россией «мощнейших разведывательных станций ЦРУ» сразу после госпереворота.

    «Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета безопасности», – сказал Полянский.

    Он отметил, что постпред Франции при ООН Николя де Ривьер и заместитель американского постпреда при ООН Роберт Вуд ничего не сказали по указанным темам. Кроме того, «среди запросившихся выступить на сегодняшнем заседании» не было «обычно весьма активного представителя Германии», передает ТАСС.

    Западные страны сильно понизили ставки в отношении Украины, и теперь вместо призывов к помощи властям в Киеве звучат слова о недопустимости победы России, сказал Полянский.

    Напомним, Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину. Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Американские СМИ сообщили, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз.

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    6 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Песков рассказал о любви россиян к Германии и ее гражданам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России очень любят немцев и Германию, но время мудрых политиков в Европе, в том числе ФРГ, прошло, нынешние власти допускают много ошибок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «И у нас очень любят немцев, и у нас тоже очень любят Германию. Да, к сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо, и в Германии тоже. Там делают много ошибок», – сказал представитель Кремля, отвечая на слова одного из участников лекции о теплом отношении к русским в Германии, передает ТАСС.

    В ФРГ сложилась запредельная ситуация, о чем свидетельствует телефонный разговор офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост, заявил Песков. Подобные действия могут иметь очень тяжелые последствия для всех немцев, подчеркнул он.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка разговора офицеров бундесвера является очередным свидетельством плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт.

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    6 марта 2024, 14:38 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании России воевать с Германией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия не хочет войны с Германией, но и не хочет, чтобы кто-то планировал взрывы ее российской территории, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы не будем на это закрывать глаза», – передает ТАСС слова представителя Кремля, сказанные на просветительском марафоне «Знание. Первые».

    Ранее была опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста.

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    7 марта 2024, 18:32 • Новости дня
    Германия продлила внешнее управление над Rosneft Deutschland

    Германия на полгода продлила внешнее управление над Rosneft Deutschland

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Германии продлило внешнее управление над активами Rosneft Deutschland до 10 сентября, говорится в сообщении Министерства экономики ФРГ.

    Утверждается, что решение об очередном продлении принято после того, как «российский собственник заявил о намерении продать свои доли в RDG и RNRM», передает ТАСС.

    В марте прошлого года суд в Германии отклонил иск Роснефти против немецкого правительства, подтвердив передачу под внешнее управление ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH.

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    6 марта 2024, 13:59 • Новости дня
    Посол Германии не стал отрицать подлинность разговора офицеров бундесвера

    Захарова: Вызванный в МИД посол Германии не отрицал подлинность разговора немецких офицеров

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф, когда прибыл на Смоленскую площадь, не стал отрицать подлинность разговора офицеров бундесвера, обсуждавших уничтожение Крымского моста, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодежи.

    Захарова отметила, что подлинность пленки он под сомнение не ставил, передает ТАСС.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка разговора офицеров Бундесвера является очередным свидетельством плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт.

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    6 марта 2024, 14:26 • Новости дня
    Посол сравнил с фарсом ситуацию вокруг расследования атаки на «Северные потоки»

    Посол России в ФРГ назвал похожей на фарс ситуацию с расследованием атаки на «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ситуация вокруг расследования атаки на «Северных потоках» иногда похожа на фарс, до сих пор не предоставлены внятные результаты, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Он отметил, что результатов расследования до сих пор нет, хотя прошло уже полтора года. Не считая «смехотворных вбросов в СМИ об украинских яхтсменах-подрывниках», передает ТАСС.

    При этом Берлин не отвечает на неоднократные запросы российской стороны о предоставлении информации о ходе расследования.

    По словам Нечаева, правительство Германии молчит, ссылаясь на компетенцию Генпрокуратуры и продолжающиеся следственные действия».

    «Всерьез воспринимать такие доводы сложно», – сказал посол.

    Дипломат также прокомментировал решения Швеции и Дании прекратить расследование. Нечаев отметил, что «они весьма показательны и свидетельствуют о нежелании этих стран иметь отношение к вынесению итогового вердикта».

    Посол уточнил, что ФРГ знает о предложении президента России Владимира Путина пустить газ по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток – 2», однако ответа от Берлина пока нет.

    Ранее Генпрокуратура Германии сообщила, что продолжает расследование подрывов «Северных потоков».

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