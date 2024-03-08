Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Президент ОАЭ помиловал более 700 заключенных в преддверии Рамадана
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян помиловал более 700 заключенных в преддверии месяца Рамадан
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян помиловал более 700 человек в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, который в 2024 году начнется 10 марта.
Президент распорядился освободить 735 заключенных из пенитенциарных учреждений страны, а также пообещал погасить финансовые обязательства помилованных перед государством, передает ТАСС со ссылкой на эмиратское агентство WAM.
Отмечается, что в соответствии с мусульманским лунным календарем Рамадан в 2024 году начнется с заходом солнца 10 марта и продлится до 9 апреля.