Путин заявил, что профессия агроном не нуждается в переименовании

Эксперты назвали сильные и слабые стороны программ кандидатов в президенты

Политолог Асафов: Сила программы Путина в том, что ее центром является человек

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«До главного политического события 2024 года – выборов президента России – остается меньше двух недель. Кандидаты и их доверенные лица участвуют в дебатах, привлекают внимание избирателей, рассказывают населению о своих программах», – сказал модератор дискуссии Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«В программах некоторых кандидатах представлены различные предложения, которые являются значимыми для их аудиторий. Однако некоторые программы демонстрируют несостоятельность предложений: в отличие от программы Владимира Путина, другие кандидаты зачастую используют популистскую риторику и мало что могут предложить избирателям», – отметил он.

«Программа Путина состоит из обращений граждан, из запросов, которые люди озвучивали на встречах с президентом – это запросы «с земли», которые были проанализированы и включены в программу с решениями. Этот документ стратегический. Он содержит план развития не только до 2030 года, но и уходит гораздо дальше», – поделился мнением Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Центром программы Путина кандидата является человек. Все решения направлены на повышение, например, продолжительности жизни, качества жизни. Все новые национальные проекты так или иначе служат этой цели. Программа построена на понятной людям логике «было – стало – будет», – указал аналитик.

«Социальная политика Путина тоже человекоцентрична: защита семьи, новые меры поддержки, продление прежних мер поддержки, новые возможности самореализации и многое другое», – подчеркнул эксперт.

«Если говорить о других кандидатах, то программа выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова не сориентирована на будущее – это серьезный просчет», – пояснил Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований.

«Харитонов не первый день в политике. Это человек опытный, поднаторевший в избирательных кампаниях, знающий, как себя преподнести. Казалось бы, все карты в руки. Но в качестве программы мы видим очень краткий документ на три страницы, который существенно уступает в конкретике программам остальных кандидатов», – заметил спикер.

«В программе Харитонова нет слова «молодежь», нет слова «будущее». Весь пафос программы состоит в том, что нужно отменить капиталистическое общество и вернуться в социализм. При том, что многие члены партии КПРФ пользуются благами капиталистического строя», – детализировал эксперт.

«Также я не увидел в программе слова «суверенитет», кроме единственного случая, где понятие «суверенитет» используется только в экономическом плане. Это разительно отличается от программы Путина. Нет в программе Харитонова и слова «патриотизм», – добавил политолог.

«А что в программе Харитонова есть? А есть то, что уже давно существует в нашей стране. Например, Харитонов требует выход российского образования из Болонской системы. По факту же этот выход состоялся еще в 2022 году», – указал аналитик.

В свою очередь Никита Сетов, замгендиректора консалтинговой группы «Полилог», рассказал о программе кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого. «Это документ появилась в рамках опроса: «Скажи Слуцкому правду», который партия проводит в регионах. В целом ЛДПР достаточно активно эксплуатирует образ ее основателя Владимира Жириновского, сам документ назван «Дело Жириновского живет», – отметил он.

«Если говорить о содержании, то большой блок программы относится к тому, какую правду они собрали в регионах. Так родилась максима: «Россия больше, чем Москва». Отдельная история – списание долгов регионам. По итогам послания, где Путин озвучил ту же интенцию, ЛДПР разослали по регионам письма с посылами, куда же эти деньги направлять», – напомнил аналитик.

«Популистская риторика для ЛДПР традиционна и понятна. В этом году популистский компонент тоже присутствует, потому что это стандарт партийной работы. Дело Жириновского живет, но обретает новое содержание. В будущем партия явно попытается еще это использовать, но конечную форму этого дела нам еще предстоит увидеть», – уверен спикер.

«Переходя к следующему кандидату – Владиславу Даванкову от партии «Новые люди» – стоит отметить, что 170 пунктов его программы выглядят масштабно и эклектично. В документе – все про будущее, все про молодежь. Кстати, многие из авторов программы даже младше 30 лет», – заметила Евгения Стулова, исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Даванкову близки все тезисы, которые перечислены в документе, он абсорбирует молодежь, в основном – городскую. Кандидат говорит на их языке, в предвыборном видеоролике дает «пять» роботу, много говорит про искусственный интеллект», – подчеркнула она.

«Но в своих 170 пунктах Даванков хочет охватить не только молодежь. Например, это относится к инициативе о 70 тыс. рублей в качестве единой зарплаты врачам и к иным социальным инициативам. Он думает о том, что электорат нужно расширять, и программа должна быть шире», – добавила она.

«Есть ли в предвыборном документе Даванкова завышенные ожидания? Конечно. Особенно, если смотреть на цифры и на то, откуда брать деньги на реализацию предложений», – детализировала политолог.

При этом выборы в России имеют и международный аспект, указала Екатерина Соколова, заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ, руководитель Лаборатории политических коммуникаций ВШЭ, кандидат политических наук.

«При анализе программ политиков по всему миру мы выяснили, что кандидаты во многих странах плотно следят за нашими выборами, за стратегией нашего президента, и многие вещи, которые у нас уже реализованы или реализуются, они начинают внедрять у себя. Имею в виду, в частности, меры поддержки семей, материнства, детства. А в последние два года наблюдается мода на аналоги «Пушкинской карты», – пояснила спикер.

«Вероятно, из нынешнего программного послания Путина кандидаты в других странах тоже могут себе перенять некоторые тезисы. Программа Путина выделяется не только на фоне других участников нынешней российской электоральной кампании, но и на фоне политиков в других странах», – сказал аналитик.

«Говоря о программе КПРФ на мировом фоне, хочу заметить: если не коммунистические, то левые программы во всем мире всегда самые интересные, самые проработанные, самые прогрессивные. Это что-то не лежащее мертвым грузом. Программа Даванкова – это программа для людей, которые с удовольствием следят за выборами в западных странах. В ней есть все модное: биохакинг, трансгуманизм и прочее – но форма есть, а ценности за этим нет», – заключила Соколова.