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Жители дома в Шушарах рассказали о проблемах с лифтом
Жители дома в Шушарах, где рухнул лифт, раскрыли подробности о проблемах с ним
Рухнувший с людьми лифт в петербургском поселке Шушары неоднократно застревал, сообщила жительница дома Елена, она спускалась на нем за 20 минут до происшествия.
Елена в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что сама дважды застревала в этом лифте, жители часто подавали заявки, но чинить его никто не собирался.
Управляющая компания, по ее словам, лишь отправляла «отписки» о том, что «все отремонтировано, все сделано». Также в лифте часто слышалось «шкрябание».
Собеседница добавила, что на место ЧП первой приехала полиция, правоохранители пытались вытащить людей из лифта. Позже подъехала скорая помощь, она забрала четырех человек, двое из которых – дети.
Другая жительница дома, Виктория, пояснила, что в соседнем подъезде тоже есть проблема с лифтами. Жители регулярно оставляли заявки с жалобами на эту проблему, но, по ее словам, их никто «капитально» не проверял.
Напомним, во вторник в Шушарах рухнул лифт с 13 пассажирами.