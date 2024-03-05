Лифт с пассажирами рухнул в высотке в Шушарах

Лифт с 13 пассажирами рухнул вниз в высотке Пушкинского района Петербурга

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что в восьмой парадной 27-этажки на Новгородском проспекте, 10, в Петербурге лифт с восемью взрослыми и пятью детьми резко полетел с восьмого этажа на буфер, пишет «Фонтанка».

При этом мощности двигателя лифта не хватило, чтобы остановиться на уровне первого этажа.

Компания «Единый город», к которой относится дом, переадресовала ответственность за инцидент компании «Санкт-Петербургские ПМ». Там отметили, что руководство разбирается в обстоятельствах ситуации.

По данным комитета по здравоохранению, за медицинской помощью обратились двое взрослых и ребенок. Известно, что 8-летнего мальчика увезли в больницу с подозрением на перелом лодыжки. У 32-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, пострадала нога. Еще одному пострадавшему 38 лет. Предварительно, у него кататравма и перелом ноги.

Отмечается, что прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту случившегося.

В феврале лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте. Он не пострадал. Позднее мужчина заявил, что у него «вся жизнь перед глазами пронеслась», а доставали его из рухнувшего лифта около часа.