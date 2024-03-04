Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.6 комментариев
Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому судну
Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на израильское судно MSC SKY в водах Аравийского моря.
Как сообщил представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, в ходе операции Военно-морских сил Йемена «израильское судно MSC SKY было атаковано в Аравийском море несколькими противокорабельными ракетами», передает ТАСС.
«Попадание было точным и прямым», – заявил Сариа. В Израиле пока никак не комментировали это сообщение.
Ранее в Красном море затонул британский сухогруз Rubymar, который был атакован 19 февраля мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах».