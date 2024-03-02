Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.4 комментария
Атакованный в феврале британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море
Британский сухогруз Rubymar, который был атакован 19 февраля мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», затонул в Красном море, сообщили в правительстве Йемена.
Сообщается, что судно затонуло накануне по причине неблагоприятных погодных условий и сильного ветра на море, передает ТАСС.
Йеменское правительство призвало мировое сообщество и международные организации принять «практические меры для спасения Красного моря от неминуемой экологической катастрофы».
Власти Йемена также обвинили движение «Ансар Аллах» в нападении на рыбаков, находившихся вблизи судна.