Атакованный в феврале британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море

Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России

Tекст: Елизавета Шишкова

Газета отмечает, что французские власти «молчаливо признавали» только присутствие сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE) на Украине. Издание пишет, что возможную смерть некоторых из них можно даже правдоподобно отрицать, передает РИА «Новости».

Париж при этом отрицает присутствие французских военных на Украине. Официально спецназ Франции, бойцы которого не являются тайными агентами и которые подчиняются генштабу, не пересекают границу Украины.

Сейчас Париж раздумывает над тем, чтобы дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу потенциально с другими обычными подразделениями. Такой шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.

Издание уточняет, что военное присутствие французских бойцов могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, он добавил, что французы не будут умирать за Украину.