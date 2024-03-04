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Роскомнадзор начал проверку из-за сбоя в работе Telegram
Специалисты Роскомнадзора начали проверку из-за сбоя в работе Telegram
Сотрудники подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) организовали проверку в связи со сбоем в работе мессенджера Telegram.
Как отмечается на сайте Центра, в сервисе «Мониторинг сбоев» зафиксирован рост жалоб на проблемы в работе мессенджера в Telegram – пользователи столкнулись с невозможность загрузки сообщений и проблемами с открытием медиафайлов, передает ТАСС.
«Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи», – сообщили в центре.
Ранее сообщалось, что в работе приложения Telegram произошли сбои, за последние 24 часа на работу мессенджера поступило свыше тысячи жалоб.