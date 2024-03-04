Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.0 комментариев
Утверждены выплаты на детей в случае их ранения в прилегающих к СВО зонах
Российское руководство утвердило правила выплат при ранениях детей у зоны проведения специальной военной операции, они распространяются на территориях ЛНР, ДНР, в Запорожской, Херсонской областях и в регионах, прилегающих к регионам боевых действий.
Документ предусматривает выплаты, когда ребенок получает ранение, травму, контузию или другое повреждение, передает ТАСС.
Выплата на каждого составит 100 тыс. рублей, ее перечисляют родителям или другим законным представителям ребенка. Меру поддержки установили по указу президента Владимира Путина.