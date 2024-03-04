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    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    12 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

    24 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    45 комментариев
    4 марта 2024, 17:50 • Новости дня

    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждения офицерами бундесвера атаки на Крым

    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждения офицерами бундесвера атаки на Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России потребовало объяснений от вызванного посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа из-за разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

    Как говорится в сообщении на сайте МИД, в ходе демарша от посла потребовали объяснений в связи с обсуждением офицерами бундесвера возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину и оказания ВСУ помощи в вопросе использования снарядов, передает ТАСС.

    Этот разговор свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины, подчеркивает МИД.

    Кроме того, послу было указано на недопустимость попыток немецких властей ограничить деятельность журналистов из России в Германии. В МИД пообещали, что подобные действия не останутся без «жесткого ответа».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

    3 марта 2024, 19:50 • Новости дня
    Писториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Министр обороны Германии: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    По его словам, это обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus», передает РИА «Новости».

    Также Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    4 марта 2024, 10:03 • Новости дня
    Посол Германии вызван в российский МИД

    Посол Германии Ламбсдорфф вызван в МИД России

    Посол Германии вызван в российский МИД
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Об этом сообщил источник ТАСС.

    Как отмечал ранее сенатор Алексей Пушков, в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

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    4 марта 2024, 09:07 • Новости дня
    Пушков сделал два вывода из реакции на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Пушков сделал два вывода из реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Tекст: Ольга Никитина

    В реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков написал в своем Telegram-канале отметил, что возмущенных не волнует втягивание Германии в прямой конфликт с Россией, а заботит то, каким образом России удалось получить запись разговора. Сам факт обсуждения, по словам сенатора, означает две важные вещи.

    Во-первых, это убежденность немецких военнослужащих, что решение о поставках дальнобойных ракет для нужд ВСУ в конечном итоге будет принято, они исходят именно из этого сценария, несмотря на позицию, на которой сейчас стоит канцлер Германии Олаф Шольц, отметил член Совета Федерации.

    Во-вторых, военные круги в Германии полагают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, считает Пушков.

    «Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», – подчеркнул Пушков.

    Напомним, в России опубликовали расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва в этой связи потребовала объяснений от ФРГ.

    В Германии выразили серьезную обеспокоенность публикацией разговора, не исключив прослушку.

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    4 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена

    В МИД России заявили, что денацификация Германии пока не завершена

    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что разговор немецких офицеров, перехваченный ранее, показывает, что денацификация Германии пока не завершена.

    Если ничего не будет сделано самим немецким народом, то такая ситуация опасна для самой страны в первую очередь, передает РИА «Новости» слова Захаровой.

    Напомним, ранее была опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста.

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    4 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа

    Шмыгаль: Украина готова продолжать транзит российского газа по запросу ЕС

    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа
    @ Виталий Грабар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

    По словам Шмыгаля, транзит газа через украинскую территорию может продолжиться после 2024 года, если от стран Евросоюза поступит соответствующий запрос, передает ТАСС.

    При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой на эту тему, но готов к диалогу с европейскими странами, добавил он.

    Ранее украинский «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России, истекающий в конце 2024 года. Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

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    4 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Лавров счел говорящей реакцию политиков ФРГ на разговор офицеров бундесвера

    Лавров: Реакция немецких политиков на разговор офицеров бундесвера о многом говорит

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реакция политиков в Германии на перехват разговоров немецких офицеров по поводу Крымского моста о многом говорит, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, некоторые из немецких политиков озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров, передает ТАСС.

    Сам факт подготовки немецких вооружений и специалистов нападения на Россию, в частности на Крымский мост, не вызывает удивления. «И это о многом говорит», – сказал Лавров на марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор офицеров ФРГ о планах по уничтожению Крымского моста свидетельствует о том, что в недрах Минобороны Германии предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.

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    3 марта 2024, 19:26 • Новости дня
    Писториус назвал публикацию разговора военных частью информационной войны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Опубликованный разговор немецких военных российскими СМИ является частью информационной войны, которую якобы ведет Россия, с таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус.

    В ходе выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, он заявил, что рчь идет о разделении о подрыве единства Запада, передает РИА «Новости».

    Также Писториус заявил, что Германии нельзя поддаваться, а следует реагировать решительно, но осмотрительно.

    Кроме того, он подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме опубликованной.

    Писториус выразил надежду, что первые результаты проверки в связи с опубликованной аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 18:20 • Новости дня
    Немецкий политик назвал аудиозапись беседы военных разоблачением участия в конфликте

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал аудиозапись разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту разоблачением косвенного участия иностранных военных в конфликте на территории Украины против России.

    По его словам, если послушать полную версию разговора, становится ясно, что это не оперативно-тактическое планирование или борьба против виртуального противника, а подготовка к возможному решению канцлера Германии Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине, передает РИА «Новости».

    Гердт назвал понятным тот факт, что украинцы не смогут самостоятельно разобраться с ракетами, Германии придется отправить туда немецких военных специалистов.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Стало известно, что в Германии запросили собрание комитета по обороне из-за слитого разговора

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией российскими СМИ разговора немецких военных, сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.

    Кроме того, телеканал сообщает, что ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании канцлера Германии Олафа Шольца, передает РИА «Новости».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы.

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    4 марта 2024, 15:42 • Новости дня
    В Британии предложили наказание для обсуждавших удары по Крыму военных ФРГ

    Британский генерал предложил подвергнуть порицанию военных ФРГ, чью беседу опубликовали

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры ВВС Германии, чей разговор об ударах по Крыму был перехвачен, должны быть подвергнуты порицанию, заявил бывший начальник британского генштаба и член Палаты лордов генерал Ричард Даннатт в эфире радиостанции Times Radio.

    Даннатт считает, что немецким офицерам следует вынести довольно серьезное порицание, однако, по его словам, он не уполномочен подтвердить или опровергнуть присутствие британцев на Украине, о которых говорится в перехваченной аудиозаписи, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны Германии заявили, что ведомство не знает о других случаях перехвата переговоров немецких офицеров. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

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    4 марта 2024, 07:26 • Новости дня
    В Приморье зафиксировали огненный смерч на месте лесных пожаров

    В Приморье на месте лесных пожаров образовался огненный торнадо

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье на месте лесных пожаров образовался огненный торнадо – гигантский вихрь из огня и дыма, поднимающийся вверх.

    Огненный смерч запечатлели очевидцы в районе поселка Провалово Хасанского округа Приморского края, рядом с которым горит лес, пишет «Российская газета».

    В издании отмечают, что по данными Примгидромета огненное торнадо – редкое природное явление, которое возникает при сочетании крупного пожара и сильного ветра.

    Отмечается, что за прошедшие выходные на территории Хасанского муниципального округа в Приморском крае было зафиксировано более 30 очагов ландшафтных пожаров общей площадью свыше 3 тысяч гектаров. 

    На их тушении задействовано более 180 человек и 30 единиц техники. В Хасанский округ дополнительно направлены 54 пожарных и 7 единиц техники МЧС России.

    Благодаря усилиям огнеборцев удалось локализовать очаг пожара площадью 400 гектаров в особо охраняемой природной территории «Земля леопарда».

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    4 марта 2024, 06:12 • Новости дня
    Глава Минстроя заявил о плотной работе с Ираном

    Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил о плотном сотрудничестве с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия плотно взаимодействует с Ираном в строительной отрасли, заявил глава российского Минстроя Ирек Файзуллин.

    «С Ираном, коротко вам скажу, работаем очень плотно. У меня... заместитель вернулся оттуда в очередной раз», – приводит слова Файзуллина РИА «Новости».

    Отмечается, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Файзуллин сообщал, что Иран готов поставлять в Россию цемент и технологическое оборудование.

    Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Темой для обсуждения стали перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности обоих государств.

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    4 марта 2024, 13:41 • Новости дня
    В Кремле озвучили выводы из разговора офицеров бундесвера

    Песков: Бундесвер предметно обсуждает удары по России

    Tекст: Ольга Никитина

    Опубликованный разговор офицеров бундесвера свидетельствует о том, что в недрах германского военного ведомства предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по российской территории, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что Россией в ответ «предпринят определенный демарш». Кроме того, в МИД был вызван немецкий посол.

    «Это не нуждается в юридических трактовках, здесь все более чем очевидно», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля напомнил также, что канцлер Германии Олаф Шольц обещал провести проверку в связи с публикацией разговора офицеров об ударе по Крымскому мосту. Песков выразил надежду, что России станут известны ее результаты, даже через СМИ.

    Как отмечал ранее сенатор Алексей Пушков, в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

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    4 марта 2024, 06:22 • Новости дня
    Тело погибшего в Киргизии альпиниста привезли в Россию

    Тело погибшего в горах Киргизии российского альпиниста Евгения Глазунова доставили в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело погибшего при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии российского альпиниста Евгения Глазунова доставлено в Россию, сообщила представитель группы, занимавшейся поисками тела, Анна Пиунова.

    «Все спустились. Женя на земле... 4 марта улетит в Новосибирск – город, где живет его мама. Прощание состоится в среду в Новосибирском крематории», – приводит слова Пиуновой ТАСС.

    Ранее она сообщила, что Глазунов найден погибшим, предположив, что причиной его гибели стал камнепад, так как альпинист на момент почти спустился.

    Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды развернулся и начал спуск, почле чего связь с ним пропала.

    Вместе с Глазуновым на маршрут отправился напарник, страховавший внизу, он и сообщил об исчезновении россиянина. Напарник пытался самостоятельно начать поиски, но из-за плохой видимости был вынужден вернуться в село Озгоруш.

    В 2018 году родной брат Евгения Глазунова – известный иркутский альпинист Сергей Глазунов – погиб при восхождении на вершину высотой более 7 тыс. метров в Пакистане.

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    4 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Медведев: Россия никому не даст захватить континентальный шельф в Арктике

    Медведев: Россия никому не даст захватить ее континентальный шельф в Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не допустит захвата российского континентального шельфа в Арктике, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    Медведев заявил, что принцип «мы чужой земли не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» распространяется на континентальный шлейф в Арктике, примыкающий к побережью России в Северном Ледовитом океане, и на российский суверенитет над транспортными коммуникациями в этом регионе, передает ТАСС.

    «Вот это именно наша, то есть российская [земля], и свое, в том числе хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева, мы никому забрать не позволим», – сказал политик.

    Он добавил, что таяние льдов в Арктике представляет угрозу для всей планеты и России в том числе. «Мы арктическая страна, а что происходит в Арктике, льды Арктики тают, и это создает угрозу планетарного масштаба», – сказал Медведев.

    В декабре США заявили о намерении расширить свою часть континентального шельфа в Арктике. В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике.

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