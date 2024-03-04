Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».12 комментариев
МИД потребовал от Германии объяснить обсуждения офицерами бундесвера атаки на Крым
Министерство иностранных дел России потребовало объяснений от вызванного посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа из-за разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.
Как говорится в сообщении на сайте МИД, в ходе демарша от посла потребовали объяснений в связи с обсуждением офицерами бундесвера возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину и оказания ВСУ помощи в вопросе использования снарядов, передает ТАСС.
Этот разговор свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины, подчеркивает МИД.
Кроме того, послу было указано на недопустимость попыток немецких властей ограничить деятельность журналистов из России в Германии. В МИД пообещали, что подобные действия не останутся без «жесткого ответа».
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.