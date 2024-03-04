Добровинский: Родственники погибшего Захарова озвучат свое решение по УДО Михаилу Ефремову

Tекст: Татьяна Косолапова

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что комиссия исправительной колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворило его ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО). Теперь, по его словам, предстоит вынести судебное решение.



«Я передал предложение представителей Михаила Ефремова жене и сыну погибшего Сергея Захарова. После чего они взяли паузу, чтобы все обдумать. Как вы понимаете, это очень сложное решение – простить или не простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца», – делится адвокат, представлявший потерпевших на процессе Ефремова, Александр Добровинский.

Он рассказал, что недавно супруга погибшего в ДТП с участием Ефремова Маргарита Захарова озвучила их с сыном решение. «Его мы сейчас готовим», – заключил Добровинский.

Напомним, Ефремова приговорили к 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП на Смоленской площади столицы. В начале февраля этого года стало известно, что представители актера Михаила Ефремова ведут переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу возможности условно-досрочного освобождения (УДО).