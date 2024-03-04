Эксперты объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России

Генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил ключевые тезисы нового доклада фонда «Атака на российскую демократию». «Защита России, суверенитета и свободы требует учитывать национальные интересы, соблюдать права граждан России. Наши действия по формированию многополярного мира вызывают яростные атаки на российскую государственность. Это связано с тем, что Запад, США и страны Европы теряют свою лидирующую роль, во многих вопросах – уже потеряли. Теперь они ведут арьергардные, ожесточенные бои, пытаясь сломать Россию, чтобы запугать весь остальной мир c целью выкачивания ресурсов со всего мира. Они борются за свою систему колониального мира, которую они построили», – приводятся слова Григорьева на сайте НОМ.

Для ослабления неугодных государств используются любые поводы, в том числе национальные выборы. «Внешние силы активно вмешиваются в демократические процессы, организуемые в рамках кампании по дискредитации избирательной системы страны», – подчеркнул Григорьев. Ключевую роль в атаке на российскую политическую систему играют государственные и межгосударственные структуры Запада, задающие вектор атаки, ее основные смысловые и содержательные линии.

При этом все попытки дестабилизации в России обречены на неудачу, отмечается в докладе. Российское общество готово к противодействию атакам из-за рубежа. «Причина неудачи западной стратегии атаки – это зрелость российского общества и высокая степень его консолидации, обеспечение и защита избирательных прав граждан, прозрачность и транспарентность избирательного процесса и одновременно – система массового общественного контроля за выборами, не имеющая аналогов в мире», – заявил Григорьев.

Как подчеркнул член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, представленный доклад – это своевременный анализ ситуации, которая происходит вокруг выборов в России. «Предстоящие выборы президента – это очень важный этап в российской демократии, который показывает, как далеко мы ушли вперед за прошедшие годы по сравнению с западным странами», – отметил сенатор.

Джабаров напомнил о том, с каким огромным количеством нарушений проходили президентские выборы в США в 2020 году: как «безобразным образом в последний день прибавились голоса» в пользу Байдена, как «по почте голосовали люди, ушедшие из жизни». «Если бы это было в любой другой стране, в том числе в России, я думаю, что нас заплевали бы наши западные «партнеры», а им это сошло с рук», – заметил сенатор. Он убежден, что на Западе видят высокий уровень выборов в России, их открытость и технологичность – «поражаются и даются диву». Сенатор напомнил, что проследить за голосованием в России можно на любом участке, где повсеместно будет идти видеофиксация процесса.

По словам руководителя проектов Экспертного института социальных исследований, политолог Владимира Шаповалова, доклад «вскрывает планы и конкретные методы и инструментарий информационной атаки на Россию, организованной «коллективным Западом». Политолог заявил, что спектр лиц, организаций и структур, вмешивающихся во внутренние процессы в России из-за рубежа, широк: в их числе государственные и надгосударственные структуры Запада, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы, БДИПЧ ОБСЕ, западные политики, эксперты, представители западных СМИ и некоммерческого сектора, а также агенты влияния Запада, «пятая колонна» из числа «иноагентов».

Все потуги стран НАТО повлиять на выборы в России остаются безуспешными, о чем свидетельствует начавшийся спокойный процесс досрочного голосования, активный выбор избирателями способа голосования, отсутствие серьезных жалоб на избирательный процесс. Об этом в своем выступлении сказал член ЦИК России Игорь Борисов. По его словам, избиратели из труднодоступных и отдаленных местностей голосуют в спокойном режиме, в том числе с использованием современных электоральных сервисов подано более 2,3 млн заявлений на переоткрепление для голосования (сервис «Мобильный УИК») и более 3,5 млн. на ДЭГ.

Борисов заверил, что ЦИК России совместно с государственными органами власти прочно контролируют ситуацию в стране и не допустят каких-либо эксцессов и отклонений от норм закона, сделав все возможное для предотвращения любых попыток вмешательства в российские демократические выборы. По словам члена ЦИК, представленный доклад и изложенные в нем факты – «это только срез проблемы, только вершина того деморализующего айсберга, который «коллективный Запад» пытается направить на столкновение с независимой Россией».

Голосование на выборах президента России пройдет 15–17 марта.