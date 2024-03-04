Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».12 комментариев
Минфин заявил о необходимости снизить в четыре раза долю льготной ипотеки
Долю льготных ипотечных кредитов на первичном рынке России необходимо снижать с 90% на конец 2023 года до 20–25%, заявил Минфин России.
В ведомстве сообщили, что по поручению президента России Владимира Путина «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%, базовые параметры программы будут сохранены, передает РИА «Новости».
По итогам 2023 года объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%. Отмечается, что задача Минфина как регулятора снизить показатель до 20–25%.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов заявил, что руководство страны продлит программу льготной семейной ипотеки.