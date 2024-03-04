Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
ВЦИОМ: Большинство россиян планируют голосовать на выборах президента
Большинство граждан России (80%) намерены принять участие в голосовании на выборах президента, следует из данных опроса ВЦИОМ.
70% опрошенных заявили, что точно примут участие в выборах главы государства, 10% – что скорее примут, говорится на сайте ВЦИОМ.
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян.
За Владислава Даванкова отдать свой голос готовы 6% опрошенных, за Николая Харитонова – 4%, за Леонида Слуцкого – 3%.
Опрос был проведен 2-3 марта методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. опрошенных старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Голосование на выборах президента России пройдет 15-17 марта.