Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Лавров счел говорящей реакцию политиков ФРГ на разговор офицеров бундесвера
Лавров: Реакция немецких политиков на разговор офицеров бундесвера о многом говорит
Реакция политиков в Германии на перехват разговоров немецких офицеров по поводу Крымского моста о многом говорит, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, некоторые из немецких политиков озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров, передает ТАСС.
Сам факт подготовки немецких вооружений и специалистов нападения на Россию, в частности на Крымский мост, не вызывает удивления. «И это о многом говорит», – сказал Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор офицеров ФРГ о планах по уничтожению Крымского моста свидетельствует о том, что в недрах Минобороны Германии предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.