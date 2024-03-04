Лавров счел говорящей реакцию политиков ФРГ на разговор офицеров бундесвера

Лавров: Реакция немецких политиков на разговор офицеров бундесвера о многом говорит

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, некоторые из немецких политиков озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров, передает ТАСС.

Сам факт подготовки немецких вооружений и специалистов нападения на Россию, в частности на Крымский мост, не вызывает удивления. «И это о многом говорит», – сказал Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор офицеров ФРГ о планах по уничтожению Крымского моста свидетельствует о том, что в недрах Минобороны Германии предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.