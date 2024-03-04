В Японии отреагировали на назначение нового посла России Ноздрева

Tекст: Ольга Никитина

«Что касается вопроса северных территорий (так здесь называют южную часть российских Курильских островов – прим. ВЗГЛЯД), то мы будем твердо придерживаться политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Япония, как отметил Хаяси, будет исходить из своих интересов в вопросах, касающихся экономики, в том числе рыболовства.

Напомним, с 16 октября в России ввели временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. А в начале того же месяца сообщалось, что Россия не разрешила японским рыбакам заниматься промыслом в районе Кунашира.

Токио неоднократно заявлял, что намерен сохранять «жесткие санкции» против России.