В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.1046 комментариев
В Японии отреагировали на назначение нового посла России
В Японии отреагировали на назначение нового посла России Ноздрева
Японские власти намерены в работе с новым российским послом Николаем Ноздревым придерживаться политике, направленной на заключение мирного договора между странами, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есимаса Хаяси.
«Что касается вопроса северных территорий (так здесь называют южную часть российских Курильских островов – прим. ВЗГЛЯД), то мы будем твердо придерживаться политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Япония, как отметил Хаяси, будет исходить из своих интересов в вопросах, касающихся экономики, в том числе рыболовства.
Напомним, с 16 октября в России ввели временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. А в начале того же месяца сообщалось, что Россия не разрешила японским рыбакам заниматься промыслом в районе Кунашира.
Токио неоднократно заявлял, что намерен сохранять «жесткие санкции» против России.