Политолога Галлямова заочно арестовали за фейки о ВС России

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Галлямову заочного ареста, его арестуют на два месяца с момента задержания или экстрадиции, сообщили в инстанции ТАСС.

Отмечается, что политолога обвиняют по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия».

Отмечается, что в 2008-2010 годах Галлямов был спичрайтером занимавшего тогда пост премьер-министра Владимира Путина. После он четыре года трудился в должности замглавы администрации главы Башкирии при Рустэме Хамитове.