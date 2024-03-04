В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.0 комментариев
Политолога Галлямова заочно арестовали за фейки о ВС России
Политолог Аббас Галлямов* (иностранный агент) заочно арестован по делу о распространении недостоверной информации о российской армии по решению Басманного суда Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Галлямову заочного ареста, его арестуют на два месяца с момента задержания или экстрадиции, сообщили в инстанции ТАСС.
Отмечается, что политолога обвиняют по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия».
Отмечается, что в 2008-2010 годах Галлямов был спичрайтером занимавшего тогда пост премьер-министра Владимира Путина. После он четыре года трудился в должности замглавы администрации главы Башкирии при Рустэме Хамитове.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом