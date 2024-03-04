В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.1046 комментариев
Песков заявил об отсутствии в графике Путина переговоров с Пашиняном
В графике президента Владимира Путина отсутствуют контакты с армянским премьером Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент контактов на высшем уровне в графике не предусмотрено. Вместе с тем, конечно, при необходимости контакты] могут появиться, телефонные разговоры могут быть организованы достаточно быстро», – цитирует Пескова ТАСС.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва ожидает от Еревана ответа по выполнению обязательств в совместных интеграционных структурах, в том числе по ОДКБ. Пашинян заявил о «заморозке» участия страны в ОДКБ.