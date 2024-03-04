Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.0 комментариев
ВС России поразили более 270 объектов ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России поразили свыше 270 объектов ВСУ на Купянском направлении
Подразделения группировки «Запад» поразили более 270 объектов ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
По его словам, артиллерия ВС России уничтожила более 270 объектов, среди них взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, пункты временной дислокации, скопление живой силы и техники ВСУ, передает ТАСС.
Бигма добавил, что также уничтожены гаубицы М-777 и М-198, гаубица Д-20, потери противника на Купянском направлении составили до 35 человек.
Ранее Бигма сообщил, что войска группировки «Запад» выявили и уничтожили беспилотниками «Ланцет» на Купянском направлении американский Hummer и шведскую боевую машину пехоты.