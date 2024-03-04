Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.26 комментариев
Экс-посла Украины в Казахстане объявили в розыск за высказывания о русских
Экс-посол Украины в Казахстане Петр Врублевский объявлен в розыск и заочно арестован за высказывания о русских
Московский суд санкционировал заочный арест бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов) в рамках уголовного дела по факту его высказывания об убийстве русских, возбужденного по 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). .
«Органом предварительного следствия... вынесено постановление об объявлении украинского дипломата в федеральный, а затем международный розыск. Кроме того, суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании... Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца», – приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала видео, в котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявляет, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям».
Захарова отметила, что высказывания Врублевского лишний раз «доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».
Росфинмониторинг в начале февраля 2024 года внес Врублевского в перечень террористов и экстремистов.