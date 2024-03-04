Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.23 комментария
В Дагестане в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали
В Дагестане при столкновении Nissan Almera и HAVAL один человек погиб и пятеро пострадали
Седан Nissan Almera и внедорожник HAVAL столкнулись в Бабаюртовском районе Дагестане, в результате чего один человек погиб, пятеро получили различные травмы, сообщает МВД республики.
Одной из пострадавших стала шестилетняя девочка, которая ехала в Nissan Almera, 34-летний водитель машины погиб, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в больницу также попали 17-летняя пассажирка Nissan и все трое находившихся в HAVAL – 58-летний водитель и его 28- и 55-летний пассажиры.
Машины двигались в противоположном направлении по федеральной автодороге Астрахань – Махачкала, Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с HAVAL. Причины инциденты пока не установлены.