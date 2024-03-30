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    24 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    21 комментарий
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 17:27 • Новости дня

    В США сочли бесполезной передачу Украине шведских истребителей Gripen

    Эксперт Вейхерт: Шведские истребители Gripen не помогут Украине остановить наступление России

    В США сочли бесполезной передачу Украине шведских истребителей Gripen
    @ Zuma Exclusive/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Передача Украине шведских истребителей JAS 39 Gripen не изменит ход конфликта в пользу ВСУ, заявил бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest.

    Вейхерт напомнил, что ранее Украине уже были переданы старые советские МиГ и готовятся к отправке американские F-16, но это не повлияло на сложное положение ВСУ на поле боя. По его мнению, Запад, посылая устаревающую технику, цепляется за «абсурдную надежду» на перелом ситуации в пользу Украины, передает РИА «Новости».

    Аналитик уверен, что ВСУ проигрывают в конфликте, а НАТО лишь «пичкает» их бесполезной техникой. По его словам, «ни F-16, ни Gripen, даже при их тандемном использовании, не остановят натиск России.

    Вейхерт не видит сценария, при котором Украина, даже с западным вооружением, сможет победить Россию и вернуть потерянные территории.

    Напомним, кабмин Швеции поручил оценить возможность передачи Киеву истребителей Gripen.

    Президент Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, то такие аэродромы станут законной целью для российских военных.

    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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    30 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области

    Украинская компания «Центрэнерго» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области
    @ Теплое Будущее/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины на Змиевской ТЭС уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование, сообщила компания «Центрэнерго».

    Оценивая «степень разрушения», в «Центрэнерго» заявили: «Разная, от полного до значительного». Компания не смогла сообщить, когда ТЭС может быть восстановлена, передает ТАСС.

    Напомним, военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщал, что «были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове». Кроме того, российские войска  нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС.

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    30 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tagesspiegel: Глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт», пишет издание Tagesspiegel.

    По данным агентства, Бербок отметила: в случае, если «президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой», передает РИА «Новости».

    При этом, по информации издания, она выступила против отправки европейских войск на Украину.

    Отмечается, что пользователи Сети тут же раскритиковали заявления Бербок, напомнив, что Запад сам сорвал переговоры по Украине.

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    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    30 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта. Это новая реальность,  которую нельзя не учитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    30 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года

    Спикер МИД Захарова заявила, что Зеленский сказал о переговорах без учета границ 1991 года из-за нервов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобная риторика от него прозвучала из-за того, что он нервничает. Она саркастически отметила, что у Зеленского на носу «выборы» или «не выборы», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины заявил, что готов начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    30 марта 2024, 15:57 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Ракеты «Искандер» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области

    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32-й механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

    Минобороны опубликовало кадры поражения объектов, на которых видно, как ракеты «Искандер» точно поражают цели. Из видео следует, что разведывательным беспилотником группировки войск «Запад» в ходе ведения разведки был обнаружен лесной массив на территории Харьковской области, где находились личный состав и военная техника украинских националистов.

    Координаты цели были переданы оператору разведывательного дрона на пункт боевого управления, после чего по объекту был незамедлительно нанесен ракетный удар. В результате – район восстановления боеспособности ВСУ был полностью уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    29 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев

    Американский эксперт Бреннер: Полмиллиона украинцев цинично принесли в жертву ради ослабления России

    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны, заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер в интервью Asia Times.

    Бреннер заявил, что полмиллиона украинцев были цинично принесены в жертву, их использовали в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить и маргинализировать Россию. По его словам, использование Украины стало фундаментальной стратегической ошибкой и физически уничтожило страну, передает ТАСС.

    Эксперт считает, что «поражение на Украине» имеет далеко идущие последствия. Запад, по его словам, вложил в эту кампанию все ресурсы: оружие, советников, финансы, санкции, информационную войну.

    Бреннер уверен, что кампания США «позорно провалилась» по всем пунктам: Россия стала сильнее, ее экономика надежнее любой западной экономики, военное превосходство доказано, а симпатии мира на ее стороне.

    Он также отметил, что США продемонстрировали всеобъемлющий провал и уже не могут влиять на глобальную политику.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией».

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    29 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Подоляк заявил о продвижении российских войск «все дальше вперед»

    Подоляк предсказал дальнейшее наступление российских войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины остаются «в обороне», а российские войска «давят» и «продвигаются все дальше вперед», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что российские войска продолжают наращивать вооружения, укрепляться и пополнять запасы. Он признал, что Украина не в состоянии справиться с проблемой с нехватки оружия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Советник главы офиса президента Украины заявил, что страна готовится к различным сценариям. Он выразил сомнение, что Россия готова к крупномасштабному наступлению, но подчеркнул, что российские войска «будут и дальше наступать».

    Подоляк отверг идею заморозки конфликта, считая, что Россия «не готова» к ней, так как имеет «ясные цели».

    Он высказал мнение, что в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании»: «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон».

    Советник главы офиса президента Украины считает, что «некоторые страны», которые оказывают поддержку Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

    Напомним, Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта. Он пояснил, что из-за нехватки ресурсов невозможно планировать наступательные операции на тактическом уровне.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

    Коментарии (19)
    30 марта 2024, 10:34 • Новости дня
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    На европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на поле боя на Украине наемников.

    Так, одна из таких могил находится на военном кладбище в Варшаве, где покоится уроженец польской столицы Даниель Штыбер 1987 года рождения. На его надгробии, украшенном фотографией в камуфляже, написано:

    «Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», передает РИА «Новости».

    Помимо Штыбера, польские СМИ сообщают о других погибших наемниках. Среди них – Томаш Валентек, профессиональный боец ММА, который в феврале 2022 года присоединился к Международному легиону и погиб от осколков танкового снаряда.

    Ранее стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

    Коментарии (11)
    30 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    @ CBS News/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    На лице президента Украины Владимира Зеленского на миг промелькнула ухмылка, когда журналист CBS News задал ему вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

    После вопроса Зеленский хмыкнул и сказал: «Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся, передает РИА «Новости».

    При этом разговоре он перестал выглядеть обеспокоенным и серьезным, нежели пока рассказывал о положении дел в стране.


    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    @ imago images/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал Арку Дружбы народов в Киеве символом российской имперской политики и угрозой национальной безопасности.

    Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института. Экспертная комиссия УИНП рекомендовала демонтировать размещенную в Крещатом парке Киева Арку Дружбы народов, которая посвящена событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, передает ТАСС.

    Эксперты также добавили, что монумент, несмотря на переименование в «Арку Свободы украинского народа», представляет собой исключительно советские идеологемы и коннотации.

    Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, демонтировали в Киеве.

     Арка Дружбы народов – скульптурная композиция, достопримечательность Киева, расположенная в центральном парке украинской столицы на правом, высоком берегу Днепра. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией. Композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде громадной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и сцены Переяславской рады.

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    30 марта 2024, 15:06 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области

    Координатор подполья Лебедев: ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области

    ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удары по военной части ВСУ и Мартыновскому аэродрому в Николаевской области Украины, уничтожена военная техника НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, первый удар был нанесен по аэродрому в 13.50, тогда же наблюдалась активность авиации, а именно, взлетал и садился самолет, передает РИА «Новости».

    Второй удар был нанесен в 12.20 по военной части в районе Бугских высот под Вознесенском, где случились три прилета.

    По данным подпольщика Лебедева, пострадал личный состав, уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы.

    Ранее «Гиацинты» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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