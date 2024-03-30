В США сочли бесполезной передачу Украине шведских истребителей Gripen

Эксперт Вейхерт: Шведские истребители Gripen не помогут Украине остановить наступление России

Tекст: Вера Басилая

Вейхерт напомнил, что ранее Украине уже были переданы старые советские МиГ и готовятся к отправке американские F-16, но это не повлияло на сложное положение ВСУ на поле боя. По его мнению, Запад, посылая устаревающую технику, цепляется за «абсурдную надежду» на перелом ситуации в пользу Украины, передает РИА «Новости».

Аналитик уверен, что ВСУ проигрывают в конфликте, а НАТО лишь «пичкает» их бесполезной техникой. По его словам, «ни F-16, ни Gripen, даже при их тандемном использовании, не остановят натиск России.

Вейхерт не видит сценария, при котором Украина, даже с западным вооружением, сможет победить Россию и вернуть потерянные территории.

Напомним, кабмин Швеции поручил оценить возможность передачи Киеву истребителей Gripen.

Президент Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, то такие аэродромы станут законной целью для российских военных.