Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.12 комментариев
В небе над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: Два беспилотника ВСУ сбили в небе над Белгородской областью
Российская система ПВО в небе перехватила и уничтожила украинский беспилотник в Белгородском регионе, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО около 7.30 мск перехватили и уничтожили украинский дрон в небе над Белгородской областью.
Спустя примерно полчаса ПВО уничтожили еще один беспилотник в регионе.
Накануне средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаках ВСУ на Белгород за сутки получили повреждения 24 многоквартирных дома.