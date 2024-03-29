Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
Чемпиона Европы бегуна Чавкина дисквалифицировали
Чемпиона Европы бегуна Чавкина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Обладатель золотых медалей командных чемпионатов Европы 2013 и 2015 годов бегун Николай Чавкин дисквалифицирован на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил, рассказал сам спортсмен.
По его словам, его дисквалифицировали на 2,5 года не за употребление допинга, а лишь на основании нахождения его фамилии в базе московской антидопинговой лаборатории, передает ТАСС.
Чавкин добавил, что разбирательство шло 1 год 9 месяцев, все доказательства, российского спортсмена были подтверждены арбитром. Спортсмен добавил, что и арбитр, и WADA подтвердили, что россиянин не участвовал в никаких допинговых схемах, после чего вместо требуемых четырех лет дисквалификации Чавкину дали 2,5 года.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что президент WADA Витольд Банька стал жертвой розыгрыша российских пранкеров.