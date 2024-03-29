Бывший московский адвокат получил срок за попытку мошенничества

Московский экс-адвокат Яценко получил девять лет колонии за попытку мошенничества

Tекст: Вера Басилая

Бывшего адвоката отправили отбывать наказание в колонию общего режима. Путем частичного сложения наказаний, суд назначил ему девять лет лишения свободы со штрафом в размере 2,5 млн рублей, передает ТАСС.

Яценко, до 2019 года работавший в спецслужбах и курировавший ФСИН, обещал фигуранту другого уголовного дела за 600 тыс. долларов избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Получив 450 тыс. долларов, он не выполнил своих обещаний, так как не имел такой возможности. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и против Яценко было возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что Яценко действовал из корыстных побуждений, желая лично обогатиться. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.