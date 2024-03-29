Доля считающих себя патриотами россиян достигла максимума за четверть века

ВЦИОМ: Доля считающих себя патриотами россиян достигла пика за четверть века наблюдений

Tекст: Ольга Никитина

По данным ВЦИОМ, патриотами себя считают 94% наших сограждан, в том числе безусловными патриотами – 62% (+10 п.п. за последний год), это абсолютный максимум за весь период наблюдений.

В целом тренд на «безусловный патриотизм» берет начало осенью 2014 года, когда доля «безусловных» патриотов впервые за долгое время ощутимо превысила долю «скорее» патриотов (48% vs. 36%), отмечают социологи.

«Одно из очевидных объяснений всплеска патриотизма в обществе в тот период – воссоединение Крыма с Россией. Начало специальной военной операции 2022 года также ознаменовалось приростом «безусловных» патриотов (+8 п.п. с предыдущего замера); вплоть до сегодняшнего дня (дольше, чем когда-либо) таковыми себя считают не менее половины наших сограждан», – сообщают исследователи.

Чувство патриотизма примерно в равной степени разделяют мужчины и женщины (93% и 95% соответственно), молодежь и представители старшего поколения (87% в группе 18-24 лет и 94% среди 60+), жители столиц и сел (94% и 95% соответственно), свидетельствуют данные ВЦИОМ.

В ходе мартовского опроса 8 из 10 россиян поделились своим пониманием того, что значит «любить свою Родину» (82%). На основе полученных ответов можно выделить следующие три семантических поля. Первое – «Родина – это…» (семья, дом / любовь к семье, забота о близких; место, где родился, где живешь / свой город, край; благополучие / безопасность / благосостояние; дети; природа; Земля; страна/Россия). Второе – «любить Родину – это …» (гордиться; защищать; вкладываться в развитие, процветание; знать и любить историю, культуру, традиции; жить в ней / не уезжать; быть патриотом; действовать в интересах страны; помогать / поддерживать). Третье и менее наполненное – «любить Родину – значит обладать определенными качествами» (быть достойным / ответственным; честным и порядочным; верным и преданным).

«То есть в первом случае высказывания раскрывают понимание того, что для россиян олицетворяет Родину, во втором – что значит ее любить, в третьем – каким человеком для этого надо быть», – говорится в сообщении.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 марта среди 1?6 тыс. совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.