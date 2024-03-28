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    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы
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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    16 комментариев
    28 марта 2024, 23:56 • Новости дня

    Макрон захотел устроить обсуждение приглашения Путина на саммит G20

    Макрон предложил Бразилии решать вопрос о приглашении Путина на саммит после обсуждения участниками G20

    Макрон захотел устроить обсуждение приглашения Путина на саммит G20
    @ Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос о том, приглашать ли президента России Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии, следует обсудить в рамках Группы двадцати, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В Кремле сказали, что вопрос о возможном визите Путина в Бразилию пока не рассматривался.

    После переговоров с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой Макрон заявил, что в таких «клубах» нужно действовать «по согласию с другими участниками». По его мнению, «это как раз и есть та самая гармония между свободой человека, которого приглашают, и уважением ко всем», передает ТАСС.

    Макрон отметил, что оказался в похожей ситуации, когда перед саммитом G7 во французском Брегансоне некоторые участники угрожали бойкотировать встречу, если пригласят Путина. При этом Макрон признал, что не вправе «давать уроки» Луле да Силве, который сам отвечает за решения о приглашении тех или иных участников саммита.

    Макрон сказал: «Если намечается встреча, которая может быть полезной, мы должны ее провести. Если же встреча не принесет пользы и вызовет раскол, то, наверное, не стоит ее проводить».

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Макрона, заявил, что вопрос о визите Путина в Бразилию пока не рассматривался.

    Напомним, главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра провели телефонный звонок, в ходе которого обсудили подготовку к грядущим в России и Бразилии саммитам БРИКС и G20.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил о необходимости в текущем десятилетии построить современные гостиничные комплексы в рамках программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал».

    Комплексы должны быть построены на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, в Петербурге, в Крыму, в Дагестане, в Калининградской и Запорожской областях, говорится на сайте Кремля.

    «Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия», – отметил президент.

    Глава государства подчеркнул, что развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности и другой сопутствующей инфраструктуры.

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы

    Путин поручил создать проект по выпуску продукции для туристической сферы

    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках профильного нацпроекта необходимо сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов.

    «Мы все хорошо понимаем: канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что развитие туризма должно стать серьезным стимулом для создания передовых разработок и продуктов в промышленности, в строительстве и, конечно, в сфере творческих индустрий.

    «У нас известные события происходят на украинском направлении, мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России. Но мы видим: там, где Российскому государству нужно добиваться успеха, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать, нужно сделать то же самое», – отметил глава государства.

    «Там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться», – заявил Путин.

    Ранее Владимир Путин призвал обеспечить россиян доступными туристическими путевками.

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    28 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Во Франции появились фейковые сообщения о наборе военных для отправки на Украину

    Минобороны Франции назвало фейковым сайт, предлагающий контракты для отправки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Франции назвало фейковым сайт, предлагавший контракты для участия в боевых действиях на Украине, в ведомстве предостерегли пользователей от посещения подобных ресурсов.

    В французском оборонном ведомстве заявили, что в соцсетях появились скриншоты с некоего сайте sengager-ukraine.fr, который поход на правительственные интернет-ресурсы. На фальшивом сайте добровольцам предлагают контракты для службы во французской армии, чтобы отправиться на Украину, передает ТАСС.

    В Минобороны Франции подчеркнули, что армейские вакансии публикуются только на официальном сайте ВС Франции. Кроме того, уже приняты меры и отправлено обращение в соответствующие структуры, которые  отвечают за борьбу с насилием в интернете и манипулированием информацией, добавив, что армейские вакансии публикуются только на официальном сайте ВС Франции.

    Между тем, в МО Франции не ответили, с чем связана размещение вакансий на бирже труда France Travail, где командование сухопутных сил разыскивает соискателей на службу в пехоте или на бронированной технике.

    Также в министерстве не уточнили, известно ли в ведомстве, что украинское посольство Париже официально на своем сайте разместило объявление о наборе в ряды так называемого Интернационального легиона для участия боевых действий на Украине.

    Депутат от партии «Неподчинившаяся Франция» София Шикру заявила, что власти Франции таким образом хотят «отправить безработных на фронт».

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

    Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал французского лидера Эммануэля Макрона наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.

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    28 марта 2024, 09:32 • Новости дня
    В аэропорту Парижа произошла драка из-за попытки депортировать курдского активиста

    Массовая драка произошла в аэропорту Парижа при попытке властей депортировать курдского активиста в Турцию

    Tекст: Александра Юдина

    Массовая драка произошла в аэропорту Парижа при попытке властей депортировать курдского активиста в Турцию, пишут местные СМИ.

    По данным изданий, порядка 20 человек напали на сопровождающую мужчину колонну из опасений, что в Турции его будут пытать, а затем посадят в тюрьму, передает RT.

    В данный момент известно о трех пострадавших сотрудниках аэропорта.


    При этом никого не арестовали, а активиста все же выслали из страны.

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    28 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Кремль назвал наиболее радикального сторонника эскалации на Украине

    Песков: Макрон является наиболее радикальным сторонником эскалации на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    В европейском политическом истеблишменте есть разные точки зрения по ситуации на Украине, при этом президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции в вопросе отправки европейских войск в эту страну, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что именно Макрон был инициатором дискуссии об отправке иностранных сил на Украину, передает ТАСС.

    Вся эта риторика отслеживается в Кремле внимательно, подчеркнул Песков.

    Западные СМИ писали ранее, что противоречивый комментарий Макрона о «сапогах на земле» вызвал недовольство со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и «разозлил» американских чиновников, поскольку такие высказывания, по их мнению, могут спровоцировать столкновение с Россией.

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    28 марта 2024, 19:31 • Новости дня
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо синхронизировать российские туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

    «Также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры. <…> Мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну, от Петербурга до Москвы и дальше на Восток. Конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до мест посещения, туристически привлекательных мест по ходу движения транспорта», – приводит сайт Кремля слова главы государства.

    Речь идет о межрегиональном, в том числе воздушном сообщении, модернизации опорной сети автодорог, внутренних водных путей, строительстве скоростных железнодорожных и автомагистралей, уточнил Путин.

    Ранее Путин поручил создать туристическую инфраструктуру в нацпарках России.

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    28 марта 2024, 10:42 • Новости дня
    Ле Пен: Власти обчистят французов из-за неспособности сократить дефицит бюджета

    Tекст: Александра Юдина

    Французские власти намерены обмануть и «обчистить» французов через реформу соцобеспечения безработных, заявила лидер фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

    Так, по мнению Ле Пен, система соцобеспечения безработных работает хорошо и не нуждается в реформировании, а новая реформа появилась из-за некомпетентности властей в вопросах управления бюджетом, передает РИА «Новости».

    По ее словам, реформа призвала «спасти находящиеся в дефиците государственные счета».

    Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о проведении в этом году реформы соцобеспечения для безработных, анонсировав одно из изменений – сокращение периода выплаты пособий по безработице с полутора лет до «не менее чем 12 месяцев».

    Напомним, бюджетный дефицит во Франции в прошлом году составил 5,5% от ВВП – на 0,6% больше, чем ранее прогнозировал Минфин.

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    28 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не приезжал в «Крокус»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не приезжал на место трагедии в «Крокус Сити Холле», так как не хотел мешать работе по спасению людей, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    С первых минут теракта все ведомства и правительство Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым принимали все необходимые меры для спасения людей, оказания медпомощи и тушения пожара, подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    В такие дни проведение «каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно», это препятствовало бы штабной работе, организованной на месте, ответил представитель Кремля на вопрос о том, почему Путин не приезжал в «Крокус».

    Он добавил, что с семьями родственников погибших организована плотная работа со стороны всех соответствующих ведомств, выделены и начаты выплаты со стороны федеральных властей, Московской области и Москвы.

    «Это было все сделано в максимально возможное короткое время, эта работа продолжается», – подчеркнул Песков.

    Говоря о возможной встрече президента с семьями погибших, представитель Кремля пояснил, что в случае необходимости таких контактов о них сообщат прессе.

    Отвечая на вопрос о том, означала ли попытка террористов сбежать через украинскую границу, что на этом участке границы есть проблемы, он указал на проведение следственных действий.

    Как только возникнет официальная информация, ее озвучат следственные органы и спецслужбы, в том числе и по вопросу о границе, пояснил Песков.

    «Здесь нужно исходить из того, что пока совсем мало прошло и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли», – добавил представитель Кремля.

    Также в четверг Песков отмечал, что в Кремле на повестке дня нет вопроса о возможной реконструкции «Крокус Сити Холла».

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    28 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Путин: Планы в Новороссии уже сейчас нужно строить на перспективу после СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов.

    Путин ознакомился с планом строительства морского курорта в Запорожской области, президент раскритиковал чрезмерно осторожный подход. «Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности. Понятно, что без решения окончательного построить те планы, о которых мы сейчас говорим, будет как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы», – цитирует его ТАСС.

    «А планы, о которых мы говорим, должны строиться с этой перспективой. И уже сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме», – добавил Путин.

    Также он отметил, что Запорожская область обладает колоссальным потенциалом, в том числе для яхтинга.

    «Место очень красивое. Это может быть одно из таких мест, которые будут привлекать людей. Сотни тысяч, а может, и миллионы людей поедут сюда с удовольствием», – оценил Путин.

    Президент раскритиковал планы развития курорта, отметив недостаток инфраструктуры в проекте. «Надо еще что-то продумать. Я вот не вижу здесь никакой марины вообще в плане, а в принципе это было бы интересно для людей, когда будет развиваться яхтинг», – отметил он.

    В четверг Владимир Путин начал проводить совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

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    28 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу

    Политолог Манойло: Деструктивным силам не удастся разжечь вражду между гражданами России

    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. В среду Владимир Путин посетил центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке, где во время встречи с военными заявил о важности бережного отношения к межнациональному и межконфессиональному миру в России.

    «Для Владимира Путина очень важна прямая коммуникация с военнослужащими. Так он получает значительную часть информации о ходе СВО из первых уст от людей, непосредственно сражающихся на поле боя. Это позволяет ему отслеживать процессы, происходящие в наших Вооруженных силах», – сказал Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО.

    «Кроме того, открытый диалог с военными демонстрирует заботу президента о них. Путин показывает, что ему не безразлично, чем живут бойцы и их семьи. Это особенно важно в условиях, когда защитники Родины находятся в зоне СВО и оторваны от дома», – отмечает собеседник.

    «Также наш президент в очередной раз предупредил страны блока НАТО о неизбежных последствиях прямого вмешательства в конфликт на Украине. Он подчеркивает, что их возможные действия близки к военной авантюре. Ответственность за нее будет лежать на членах альянса», – подчеркивает он.

    Манойло напомнил, что в ходе встречи с военными Владимир Путин поднял тему межэтнических и межконфессиональных отношений. «В зоне СВО сейчас сражаются бойцы самых разных национальностей и вероисповеданий. Они объединены стремлением защитить свою страну и семьи, их ведет чувство общего долга, и все хотят добиться одной цели – победы», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас, в условиях, когда множество деструктивных сил пытаются разжечь вражду между гражданами России. Однако сделать этого им не удастся», – пояснил Манойло.

    «Президент действительно довольно часто разговаривает с военнослужащими. Идет третий год СВО, и ее участники становятся влиятельной силой нашего общества. Это люди, проверенные серьезными испытаниями, и главе государства важно понимать, о чем думают в армейской среде, сверяться с настроениями и мнением солдат и офицеров», – сказала политконсультант Алена Август.

    «На встрече с летчиками в Торжке также обсуждался теракт в «Крокусе». После случившейся трагедии власти стран, враждебно настроенных к России, попытались убедить нас, что это яркое проявление межнациональной неприязни. Нас пытаются навести на ложный след в случившейся трагедии, а также посеять рознь в стране, в которой порядка 190 этносов сосуществует в мире и дружелюбии», – отмечает собеседница.

    По ее словам, Россия веками жила в таком многообразии национальностей, но при этом не растворяла их в себе, а сохраняла их самобытность. «В стране существует огромное число программ, направленных на поддержку малых народов. Мы занимаемся этим постоянно. Сейчас важно устоять под враждебным натиском, и не дать нас поссорить», – резюмировала Август.

    В среду Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке (Тверская область). Ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету «Хризантема» для ударных вертолетов, способную наносить технике противника существенные повреждения.Глава государства подчеркнул, что в зоне СВО наши летчики «воюют бесстрашно» и вносят большой вклад в достижение общего успеха.

    В ходе разговора с военными президент также напомнил о том, что Россию защищают представители всех религиозных конфессий и гражданам страны нужно бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру внутри государства.  «Когда я слушаю наших – такие люди везде есть, в любом обществе – ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия – это только для русских, то знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, – мы развалим страну», – подчеркнул Путин.

    344-й центр боевого применения и переучивания авиационного персонала армейской авиации сформировался 30 июня 1979 года. Целью основания центра стало совершенствование боевого применения армейской авиации и повышение квалификации персонала, эксплуатирующего вертолеты.

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    28 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    Назван объем инвестиций в курорт проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Общий объем инвестиций в курорт «Приморск» составит 351 млрд рублей

    Назван объем инвестиций в курорт проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Общий объем инвестиций в новый федеральный круглогодичный курорт «Приморск» на берегу Азовского моря в Запорожской области составит 351 млрд рублей, заявил губернатор региона Евгений Балицкий на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов президенту России Владимиру Путину.

    Как указал Балицкий, в 2025 году планируется начать разработку проектной документации, а мероприятия по строительству объектов начнутся ориентировочно с 2028 года. По его словам, общий объем инвестиций в проект составит 351 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    Губернатор отметил, что срок ввода в эксплуатацию – 2035 год, однако возможна поэтапная реализация проекта с бюджетом 141 млрд рублей и сроками вводами в эксплуатацию в 2030 году, а на первом этапе проекта возможно строительство пяти тысяч номеров.

    Реализация проекта предлагается в рамках федерального проекта «Пять морей». Курорт планируют построить на песчаной Обиточной косе на северном берегу Азовского моря на территории Приморского района.

    Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с российским лидером сообщил, что создание нового туристического кластера «Санкт-Петербург марина» на площадке «Горская» на севере города потребует порядка 210 млрд рублей, из них 165 млрд рублей средств инвесторов на создание объектов туристской инфраструктуры и 45 млрд рублей – это предварительная стоимость объектов, обеспечивающих инфраструктуру, пишет ТАСС.

    Он уточнил, что их планируется создать частично за счет федерального и городского бюджетов, а завершение работ по созданию курорта «Санкт-Петербург марина» планируется на 2029–2030 годы.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены.

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    28 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперты: Трагедия в «Крокусе» и атаки на Белгород сплотили всю Россию
    Эксперты: Трагедия в «Крокусе» и атаки на Белгород сплотили всю Россию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организаторы теракта в «Крокусе» хотели посеять панику в российском обществе. Для этого же Запад и Украина начали информационные атаки сразу после ЧП. Но россияне снова показали умение объединяться перед лицом угроз. К таким выводам пришли политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Единство и сплочение: как россияне отвечают на попытки расколоть общество».

    «Теракт в «Крокусе» – это атака на всю Россию, на все наше общество, а не только на конкретный концертный зал», – заявил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. По его словам, противник был заинтересован в том, чтобы воспрепятствовать мобилизации общества в России.

    «Эта атака имела одну единственную цель – посеять панику, разлад в нашем обществе. Врагов напугала консолидация страны вокруг президента и флага, и они пытались ужасом террора разбить это состояние мобилизации. Но наше общество ответило на преступление сплочением, показало свою гражданскую зрелость, единство в горе и в радости, в дни побед и трагедий, приверженность высоким идеалам и традиционным российским ценностям», – добавил аналитик.

    Теракт в «Крокусе» нельзя отрывать от происходящего в Белгороде, это звенья одной цепи, считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «Произошедшее – это продолжение украинского национализма. Они так же сейчас обстреливают мирных людей в Белгородской и других областях. У них абсолютно классическая террористическая цель – запугать наш народ. Украинский терроризм – это прямая реальная угроза народу России. Это реальность, которую мы должны учитывать и с которой мы справимся», – указал он.

    Внимания заслуживают и информационные атаки, организованные Западом и Украиной в первые часы после трагедии. «Появлялись вбросы о новых терактах в разных городах России, о виновности представителей тех или иных этнических групп, о якобы халатности властей и правоохранителей. Соцсети и блогосфера были насыщены конспирологией», – напомнил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки.

    «Но наши враги просчитались, мы сразу увидели реакцию нашего общества, сопереживание и активные действия наших сограждан. И впредь нам не стоит поддаваться на провокации. Наше общество исходит из того, что правоохранительные органы работают оперативно и слаженно, а президент Владимир Путин держит ситуацию на контроле. Мы должны соблюдать информационную гигиену», – подчеркнул он.

    Спикер также отметил, что все погибшие в теракте – мирные граждане, пришедшие вечером в пятницу отдохнуть после работы на концерте легендарной рок-группы «Пикник». «Многие из погибших и пострадавших пришли вместе с детьми. Совершившие массовое убийство мирных граждан террористы получили приказ от организаторов убить максимальное количество людей – столько, сколько они смогут», – указал докладчик.

    Долгосрочный замысел заказчиков теракта, по мнению политолога Александра Рудакова, был направлен на обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий с переходом в острый конфликт. «Те, кто планировал преступление, очевидно, исходили из того, что именно межнациональные конфликты в свое время стали причиной гибели СССР. Действуя по шаблону, они и сегодня рассчитывали на схожий эффект. Однако за прошедшие 30 лет ситуация изменилась, люди хорошо усвоили трагический урок», – пояснил он.

    «Многие обращают внимание, что среди жертв теракта были люди самых разных национальностей – русские, евреи, люди с кавказскими и среднеазиатскими корнями. Общее понимание источника угрозы, общее горе и надежда на скорое возмездие в отношении всех, кто стоял за кровавым терактом, сплачивает людей в трагические моменты нашей истории», – добавил докладчик.

    При этом проявление героизма и смелости людей во время теракта стали «лучом света во мраке», указала политолог Анна Федорова.

    «Злоумышленники ждали, что наши люди в ситуации катастрофы будут бежать по головам, отталкивая друг друга. Но с реальностью спорить невозможно. Наши сограждане способны на чудеса, на подвиги, что показала катастрофа в «Крокусе», – отметила эксперт.

    Ответственно к помощи гражданам подошел и бизнес. «Например, в «Яндекс. Такси» отреагировали мгновенно – сделали поездки в районе «Крокуса» бесплатными. Не отстали и банки, заявляя о списании кредитов, о пересмотре договоров. «Авито» включилось в помощь со съемным жильем для родственников пострадавших. Российский бизнес начал по-другому жить. Он стал ощущать себя частью общества, которая может и должна помогать нуждающимся», – делает вывод политолог.

    Что касается реакции зарубежных стран, то в большинстве своем международное сообщество выразило огромную поддержку семьям погибшим и пострадавшим в теракте, заметил Алексей Малинин, член экспертного клуба «Дигория».

    «Особенно хотелось бы выделить лидеров почти всех стран СНГ, которые выразили сочувствие и вновь подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом. Большая часть мира – от президентов до простых граждан – показала, что в трудный для России момент политика отходит на второй план, а на первый план выходит человечность», – указал он.

    Однако нашлись и такие страны, которые проявили себя неадекватно. «Латвия, например, запретила гражданам приближаться к российскому посольству, чтобы почтить память жертв теракта. Абсолютно бессмысленная и бесчеловечная демонстрация русофобии – только так это можно назвать. Глава МИД Литвы вроде выразил соболезнования, но призвал «не терять фокус», видимо, намекая на все политические противоречия между нашими странами», – напомнил спикер.

    «Если мы рассмотрим реакцию США, то она особо примечательна. Госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Белого дома Джон Кирби осудили теракт. Однако Кирби затем сразу заявил, что Украина не имеет к этому никакого отношения, хотя его об этом и не спрашивали. По-моему, своим заявлением он только усилил убежденность многих людей в том, кто является заказчиком этого теракта», – заметил политолог.

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